Les contrats de financement de 14 projets de Recherche et Développement (R&D) et d’innovation industrielle ont été signés, mardi à Rabat, visant à financer les meilleurs projets de Recherche et Développement (R&D) et d’innovation industrielle.

Paraphés par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, le directeur général de MarocPME, M. Brahim Arjdal et les porteurs de projets concernés, ces contrats de financement de projets s’inscrivent dans le cadre du Programme d’Appui à l’Innovation Industrielle, financé à travers le Fonds de Soutien de l’Innovation (FSI).

Ces projets, dont le coût global de réalisation s’élève à près de 50 millions de dirhams (MDH), financé à hauteur de 56% par le FSI, sont retenus pour la 1ère édition de l’appel à projets relatif audit programme qui a été lancé par le Ministère de l’Industrie et du Commerce en partenariat avec la CGEM, avec pour objectif l’identification la sélection, pour l’année 2023, des meilleurs projets de R&D et d’innovation industrielles éligibles à un soutien financier de l’Etat.

« Les contrats de financement que nous signons aujourd’hui représentent une première étape d’un programme ambitieux qui permettra à notre écosystème national de l’innovation de se consolider davantage et à nos industriels de libérer leur potentiel technologique et de renforcer leur compétitivité », a indiqué à cette occasion M. Mezzour, soulignant l’importance de l’innovation et de la R&D en tant que leviers essentiels de développement de l’industrie et de l’entrepreneuriat innovant.

Pour sa part, M. Alj a appelé les jeunes entreprises marocaines à participer à cette 1ère édition d’appel à projets lancée par le Ministère de l’Industrie et du Commerce en partenariat avec la CGEM, notant que la R&D est une composante essentielle dans le développement de l’économie marocaine.

De son côté, le directeur des Industries agroalimentaires du ministère de l’Industrie et du Commerce, Youssef Fadil, a fait savoir que les entreprises sélectionnées opèrent dans divers secteurs notamment, la santé, l’agroalimentaire, la chimie, la sécurité et la technologie.

A noter que l’Etat a mobilisé sur la période 2023-2025 une enveloppe budgétaire de 300 MDH par an pour accompagner au minimum 100 projets éligibles par an.

Cet effort financier a pour objectif de soutenir les projets lancés dans les secteurs industriels et filières technologiques liés à l’Industrie, et particulièrement dans les métiers d’avenir.

Les projets retenus sont issus de cinq régions à savoir, Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Souss-Massa, Rabat-Salé-Kénitra, et Marrakech-Safi et portés par 7 entreprises et 5 start-ups industrielles et concernent plusieurs secteurs industriels et filières technologiques (agroalimentaire et Agritech, industrie minière, industrie Chimique, électronique et intelligence artificielle, industrie des dispositifs médicaux et traitement des déchets).

LNT avec Map

