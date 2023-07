Face au stress hydrique qui menace le pays, le Gouvernement vient de signer un mémorandum d’entente et un contrat de concession entre l’Etat et le Groupe OCP, relatifs à un plan d’urgence de production d’eau potable par dessalement de l’eau de mer pour les régies de Safi et d’El Jadida.

Le mémorandum d’entente a été signé par la ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, la ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, le Secrétaire Général du ministère de l’Intérieur, d’une part et par le Président Directeur Général de l’OCP d’autre part.

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et l’accélération du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027 (PNAEPI 20-27), notamment dans sa composante relative à la mobilisation des eaux non conventionnelles, à travers la programmation de stations de dessalement de l’eau de mer.

En effet, face au contexte actuel marqué par une sècheresse exceptionnelle, et afin de soulager le bassin hydraulique d’Oum-Er-Rbia et éviter des risques de rupture d’approvisionnement en eau potable pour la population de la région, le gouvernement avait décidé, dès février 2022, de mettre en place un programme complémentaire comprenant le développement d’un partenariat stratégique avec l’OCP pour la mobilisation pérenne et durable de ressources en eau, à travers le dessalement d’eau de mer.

A cet effet, un projet mutualisé de dessalement d’eau de mer a été lancé, dans le cadre d’un plan d’urgence, dans l’objectif de produire de l’eau potable en vue de l’approvisionnement des régies de Safi et d’El Jadida, ainsi que pour subvenir aux besoins industriels de l’OCP. Inscrit dans le cadre la stratégie de « neutralité eau » de l’OCP, ce projet qui promeut l’utilisation des énergies vertes, vise à utiliser exclusivement des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées et eaux de mer dessalées) pour ses opérations industrielles.

Ce plan d’urgence permettra de produire et de livrer dans une première étape, 85 millions de m3 par an au cours de la période 2023 – 2025 et dans une deuxième étape 110 millions de m3 par an à partir de 2026.

Au titre de la production d’eau potable, le plan d’urgence vise à assurer en 2023 (au prorata des mois de production effective), 10 millions de m3 pour la régie de Safi et 30 millions de m3 pour la régie d’EL Jadida. Pour les années 2024 et 2025, le volume ciblé est de 15 millions de m3 par an pour la régie de Safi et 32 millions de m3 par an pour la régie d’El Jadida. A partir de 2026, un volume de 30 millions de m3 par an pour la régie de Safi et 45 millions de m3 pour la régie d’El Jadida.

Concernant la production d’eau à usage industriel, le plan d’urgence vise à assurer, à terme, la mobilisation de 35 millions de m3 d’eau dessalée traitée, par an.

Les régies bénéficieront ainsi, à partir de 2026, de 75 millions de m3 d’eau dessalée par an pour les besoins des services publics et 35 millions de m3 par an seront alloués à l’usage industriel de l’OCP.

Le dessalement des eaux de mer sera effectué au sein de quatre unités de dessalement, dont deux sont situées dans le site industriel de Jorf Lasfar et deux autres situées à Safi.

Un contrat de concession de dessalement des eaux de mer entre l’Etat et la société OCP Green Water, a également été signé par le ministre de l’Equipement et de l’Eau et la société OCP Green Water. Ce contrat de concession porte sur le droit de dessaler les eaux de mer pour fournir de l’eau potable à coûts compétitifs aux gestionnaires des services publics de distribution d’eau potable, à savoir la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité d’El Jadida et la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de la province de Safi, ainsi que de l’eau industrielle au Groupe OCP. A cela s’ajoute un effort continu sur les technologies, l’énergie et le coût des intrants, ainsi que de la recherche et développement à l’UM6P.

Cette cérémonie a, par ailleurs été marquée par la signature d’un contrat relatif aux modalités de financement de ce projet, signé par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget et le Secrétaire Général du ministère de l’Intérieur.

Le Chef du gouvernement a appelé l’ensemble des parties concernées, à veiller à mettre en place toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce chantier, qui représente une composante importante de la politique du Royaume en matière de traitement du stress hydrique, à côté de l’interconnexion des bassins hydrauliques, de la programmation de nouveaux barrages et de l’augmentation des capacités de réutilisation des eaux usées traitées.

Un comité stratégique veillera au pilotage stratégique de ce plan d’urgence, assisté par un comité de suivi.

