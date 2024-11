CMGP Group a obtenu l’autorisation de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) pour son introduction en bourse à la Bourse de Casablanca. Cette opération, d’un montant total de 1,1 milliard de dirhams, vise à soutenir la croissance et les ambitions de développement du groupe.

L’opération se déroulera en deux volets :

Une augmentation de capital réservée au public, pour un montant total de 300 millions de dirhams (prime d’émission incluse). Une cession d’actions par la société au public, pour un montant de 800 millions de dirhams.

Le prix unitaire de l’action a été fixé à 200 dirhams, et la période de souscription se tiendra du 2 au 6 décembre 2024.

Un acteur clé dans l’agriculture et les infrastructures

Depuis sa fondation il y a 30 ans, CMGP Group s’est imposé comme un leader dans les secteurs de l’irrigation, de l’agrofourniture, des solutions solaires et des infrastructures hydriques, au Maroc et en Afrique de l’Ouest. Le groupe, qui se positionne comme un guichet unique pour les agriculteurs, offre un portefeuille diversifié de produits et services adaptés aux besoins de ses clients.

CMGP Group opère actuellement au Maroc et dans quatre pays africains (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mauritanie et Ghana) et prévoit d’élargir sa présence sur le continent. Le groupe est également engagé dans des initiatives visant à préserver les ressources en eau, développer une agriculture durable et renforcer la sécurité alimentaire.

Le groupe dispose de six unités industrielles, dont trois dédiées à la production de rampes d’irrigation et de canalisations, et trois consacrées à la fabrication et au conditionnement d’engrais. Avec 16 agences commerciales et 24 centres de distribution, CMGP Group collabore avec plus de 40 partenaires internationaux et propose un portefeuille de 4 000 références produits.

CMGP Group excelle aussi dans la gestion de projets clés en main, notamment dans les domaines de l’irrigation, de l’énergie solaire et du traitement des eaux, qu’il réalise tant pour le secteur privé que dans le cadre de marchés publics.

Depuis 2015, le groupe a diversifié ses activités au-delà de l’irrigation. Cela inclut la fabrication de tubes en PVC pour l’adduction d’eau potable, le lancement de solutions solaires en 2019, et le développement d’activités liées au traitement des eaux en 2022. En 2021, CMGP Group a fusionné avec CAS, un acteur majeur de l’agrofourniture au Maroc, renforçant ainsi sa position sur le marché national.

Le groupe a amorcé son expansion africaine en 2020 avec une première implantation au Sénégal. Cette dynamique s’est intensifiée en 2022 avec l’acquisition d’une entreprise opérant au Sénégal et en Côte d’Ivoire, avant de s’étendre au Ghana et à la Mauritanie en 2023.

Objectifs financiers et perspectives

En 2023, CMGP Group a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 milliards de dirhams et prévoit une croissance de 11 % en 2024 pour atteindre 2,3 milliards de dirhams. Cette progression s’appuie sur le renforcement des capacités industrielles, des opérations de croissance externe et l’expansion continue en Afrique.

Le groupe ambitionne de consolider sa position de leader dans ses activités principales (agroéquipement, agrofourniture, infrastructure) tout en développant des segments récents comme l’énergie solaire, le traitement des eaux et les semences.

Partagez cet article :