Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Rabat, visant la réalisation d’une cité universitaire dans la ville de Kénitra et dans l’une des préfectures de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Paraphée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, le directeur de l’Office National des Œuvres Universitaires, Sociales et Culturelles (ONOUSC), Noureddine Touhami et le président de la commune d’Oulmès, Mohamed Chrourou, cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030), notamment dans le volet relatif à l’autonomisation des étudiants à travers le renforcement des services sociaux et l’amélioration de la vie universitaire.

En outre, cette convention vise à renforcer les programmes d’appui social destinés aux étudiants, en particulier les filles, en vue de contribuer à la lutte contre la déperdition universitaire et favoriser l’accès et la poursuite des études supérieures pour les étudiantes issues des catégories sociales vulnérables.

Intervenant à cette occasion, M. Miraoui a indiqué que la signature de cette convention s’aligne avec les choix du Plan national qui priorise la question de la résidence universitaire.

Il s’agit également, à travers cette signature, de consolider la justice spatiale et renforcer le rôle de l’enseignement supérieur dans l’autonomisation et l’accompagnement des étudiants en plus de créer les conditions idoines pour la réussite de leur cursus.

En vertu de cette convention, les étudiants de la commune d’Oulmès vont bénéficier de 80% des lits de la cité universitaire, a souligné pour sa part, M. Chrourou, mettant en avant l’importance de ce partenariat, notamment pour cette commune.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chrourou a souligné que le Conseil communal d’Oulmès est conscient de l’importance d’investir dans le capital humain et de lutter contre le décrochage scolaire, en particulier pour les filles, soulignant la nécessité pour les communes de participer à ce chantier afin de permettre aux étudiants et étudiantes de poursuivre leurs études universitaires dans de bonnes conditions.

De son côté, M. Touhami a affirmé que les questions de logement universitaire et d’autonomisation des étudiants relèvent de la responsabilité sociétale qui nécessite la convergence de l’ensemble des efforts des acteurs afin d’élargir et d’améliorer l’offre de logements universitaires et promouvoir l’attractivité des cités universitaires.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation oeuvre en partenariat avec l’ONOUSC à améliorer l’offre liée au logement universitaire, conformément au Plan national qui adopte une approche basée sur le partenariat public-privé et l’encouragement des promoteurs immobiliers à investir dans ce domaine.

LNT avec MAP

