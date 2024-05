La première édition du Festival « ComediaBlanca », premier Festival International du Rire de Casablanca, s’est clôturée samedi soir à la Cathédrale du Sacré-Cœur. Organisé par l’agence Tendansia, cet événement a été un véritable succès, réunissant les amateurs d’humour pour célébrer la diversité et le talent des humoristes marocains et internationaux.

La Cathédrale du Sacré-Cœur s’est transformée en un lieu de célébration dès le début de la soirée de vendredi. Le public, venu nombreux et enthousiaste, a été enveloppé dans une atmosphère chaleureuse et festive, marquée par des éclats de rire et une ambiance vivifiante. Les prestations des humoristes de renom, parmi lesquels Mohammed Bassou, Rachid Rafik, Oussama Ramzi, ainsi que les duos Driss et Mehdi, Zouhair Zair, Ayoub Idri et Wahiba Bouya, ont su séduire et divertir l’audience, créant ainsi un moment de partage et de convivialité au sein de la cathédrale.

La seconde soirée n’a pas été en reste, avec des performances exceptionnelles d’Elena Nagapetyan, Asmaa El Arabi, Redouane Harjane, Ilyes Djadel et Mimo Lazrak. Le point culminant de la soirée a été la performance émouvante du chanteur d’opéra Naestro.

Le Festival ComediaBlanca a également été le théâtre d’un concours de jeunes talents. Hamza Elasmar et Siham Fakhite ont brillé sur scène dans les catégories arabophone et francophone respectivement. Cette initiative vise à mettre en lumière les jeunes talents émergents et à leur offrir une plateforme pour exprimer leur créativité et leur humour, soulignent les organisateurs.

Outre les performances humoristiques, ComediaBlanca a offert une expérience complète grâce à son village du festival. Les festivaliers ont pu se détendre et profiter de diverses attractions, des food trucks offrant une variété culinaire, à un espace de jeux vintage pour une touche de nostalgie.

Le succès du Festival ComediaBlanca doit beaucoup à Amir Rouani, le metteur en scène, dont la vision novatrice a créé une expérience immersive pour les festivaliers. Chaque détail, des décors à l’éclairage, a été pensé pour offrir une ambiance magique. Cette réussite annonce un avenir prometteur pour le festival, qui envisage de s’ouvrir à un public encore plus diversifié et de prolonger la durée de l’événement.

AL

