Marrakech s’apprête à accueillir la troisième édition du Festival Awake, un événement culturel devenu incontournable sur la scène artistique et musicale marocaine. Prévu les 29 et 30 novembre 2024 au Palais Anthea, le festival promet une expérience immersive et multidimensionnelle avec une programmation éclectique destinée à éveiller les sens des festivaliers.

Cette édition 2024 propose une immersion totale grâce à deux scènes où musique, technologie et art visuel se combinent. Des installations artistiques interactives et des écrans géants seront déployés pour offrir aux participants un univers visuel et sonore unique, soutenu par des innovations technologiques de pointe.

Le festival présente un line-up diversifié, rassemblant des artistes de renommée mondiale et des talents marocains en pleine ascension. Parmi eux, Dubfire, Nicole Moudaber, Acid Arab, ainsi que des artistes locaux comme Son Of Son, Marasi, et Nass. Ces performances, variées dans les genres, promettent une atmosphère intense et mémorable.

Au-delà de la musique, le Festival Awake met en avant l’art contemporain et la culture locale à travers des installations interactives et des expositions thématiques. Cette approche multidisciplinaire vise à offrir aux festivaliers une expérience culturelle enrichissante, où l’expression artistique est à l’honneur.

Le festival maintient son engagement communautaire en collaborant avec l’association Rotaract pour soutenir des actions humanitaires. Cette dimension solidaire se double d’un engagement écologique renforcé : des mesures écoresponsables seront mises en place pour réduire l’empreinte carbone de l’événement, notamment par le recyclage et l’utilisation de matériaux durables.

