par AL |







PARTAGER FAWB : La liste des gagnants du concours #Anafdary dévoilée

La Fondation Attijariwafa bank vient de dévoiler les gagnant du concours #Anafdary lancé le 29 mai dernier.

Ce concours, qui fut ouvert au grand public ainsi qu’aux collaborateurs du Groupe, a été organisé dans l’objectif de réveiller la créativité de jeunes artistes et de tous les passionnés de dessin, pour les pousser à exprimer leur vécu du confinement à travers la création d’une œuvre artistique sur une maquette préétablie par la Fondation Attijariwafa bank.

D’après la fondation, le bilan de la participation était encourageant avec de nombreux dessins reçus de tout le Maroc, qui ont conduit à une présélection de 50 dessins. Chaque dessin raconte une histoire intime, invitant à entrer dans l’univers réel ou imaginaire des participants.

Le jury, composé d’Amina Agueznay, artiste, Hassan Echaïr, artiste et Professeur à l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan, Meryem Sebti, directrice de publication du Magazine Diptyk et Abdelkébir Rabi, artiste et parrain d’honneur de ce concours, a sélectionné 4 gagnants. Et compte tenu de la qualité des dessins reçus, les membres du jury ont opté pour un prix supplémentaire « Prix coup de cœur ».

Les 5 gagnants sont :

-Saouri Hammou, 24 ans, Salé, Catégorie Artistes 20-40 ans, artiste en 4e année à l’Institut National des Beaux-Arts (INBA) de Tétouan,

-Fachar Saïd, 51 ans, Bir Jdid, Catégorie Adultes sans limite d’âge,

-Tounkaoui Houda, 15 ans, Casablanca, Catégorie Juniors 12-17 ans,

-El Haddaoui Mehdi, 44 ans, Salé, Catégorie Collaborateurs d’Attijariwafa bank,

-EL Idrissi Fettah Nouh, 22 ans, de Tanger, artiste en 3e année à l’INBA. (Prix coup de cœur du jury).

Pour rappel, les critères ayant permis cette sélection sont : la pertinence par rapport au thème du confinement, l’illustration de son intérieur de maison, l’appropriation personnelle et originale de la maquette, la cohérence de la démarche artistique (support utilisé, style, etc.), la qualité de la composition ainsi que la maîtrise de la technique choisie.