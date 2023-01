Aujourd’hui à Casablanca, une voiture a été abandonnée par son propriétaire dans la rue Jaber Ben Hayan devant la synagogue Bethel.

Une fois le véhicule repéré, les éléments des forces de l’ordre sont intervenus pour évacuer les alentours et prendre les dispositions prévues en cas d’alerte à la bombe, avec matériel de déminage et chiens policiers.

Il a finalement été constaté que la voiture ne transportait aucun matériel suspect et ne présentait aucune menace pour la sécurité des personnes et des biens.

Les procédures de perquisition et d’enquête ont permis d’identifier le propriétaire de la voiture, qui l’avait abandonnée et avait quitté les lieux. Il a également été localisé et arrêté au domicile de sa famille, où les données préliminaires de la perquisition et les témoignages des membres de sa famille ont révélé qu’il poursuit un traitement en raison d’une maladie mentale.

LNT

