L’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL) vient de lancer un appel d’offres pour l’approvisionnement des minoteries industrielles en blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées pour une quantité de 1.308.000 quintaux.

Cet appel d’offres est ouvert aux opérateurs exerçant la profession du commerce des céréales et des légumineuses ayant déposé auprès de l’ONICL, contre récépissé, une déclaration d’existence et ce, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi 12-94 relative à l’ONICL et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, précise l’Office.

Les soumissionnaires sont tenus de déposer un cautionnement provisoire, établi pour la quantité maximale pour laquelle le soumissionnaire souhaite être retenu sur la base d’un montant de 5 dirhams par quintal, souligne la même source.

Et de noter que la nature du blé tendre peut porter, soit sur le blé tendre de récolte locale, soit disponible (local ou importation) ou par anticipation.

LNT avec Map

