La Société Centrale de Réassurance (SCR), fidèle à son engagement envers le marché africain de l’assurance et de la réassurance, se déclare très satisfaite de sa participation à l’édition 2025 de la FANAF, qui s’est tenue du 22 au 26 février 2025 à Marrakech. Dans un communiqué, la société indique que cette année, SCR affirme davantage son engagement en tant que sponsor Platinium, témoignant ainsi de son soutien continu au développement et à la résilience du secteur. Le même document ajoute que « en tant que leader sur le marché local et acteur de premier rang à l’échelle continentale, SCR considère cette plateforme de la FANAF comme un levier stratégique pour mieux appréhender et relever les défis du secteur, renforcer la collaboration entre les différents intervenants et favoriser l’émergence de nouvelles approches adaptées aux réalités du marché africain ».

« Le secteur de l’assurance et de la réassurance évolue rapidement, exigeant des solutions innovantes et sur mesure. La FANAF 2025 représente une opportunité précieuse pour la SCR d’échanger et de coconstruire avec l’ensemble des parties prenantes les évolutions et solutions qui façonneront l’avenir du marché », explique Mme Ouafae Mriouah, DG de la SCR Maroc.

Et de préciser qu’à travers ce partenariat avec la FANAF, SCR réaffirme son rôle de partenaire stratégique dans la prospérité et le développement du marché africain de l’assurance et de la réassurance, convaincue que l’intelligence collective et le dialogue constructif sont les clés pour bâtir un écosystème plus résilient et pérenne.

Pour rappel, la 49ème édition de l’Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF), organisée en partenariat avec la Fédération Marocaine de l’Assurance (FMA), a officiellement ouvert ses travaux le 24 février à Marrakech en ce début de semaine. La cérémonie d’ouverture a réuni les professionnels de l’assurance venus de tout le continent africain pour débattre autour d’un enjeu central : « Quels leviers pour un développement inclusif et durable de l’assurance en Afrique ? »

A cet égard M. César Ekomie-Afene, président de la FANAF, a souligné l’importance de la coopération sud-sud et a évoqué avec fierté le rôle central du Maroc en tant que moteur de l’innovation et de la croissance dans le secteur de l’assurance en Afrique.

Revenant sur la thématique retenue, il a rappelé que « notre industrie étant interpellée à plus d’un titre sur son rôle d’inclusion et de durabilité, les attentes des parties prenantes étant de plus en plus pressantes sur notre secteur appelé à plus d’innovations ». Il a également insisté sur la nécessité d’accroître le taux de pénétration de l’assurance afin d’en maximiser les retombées économiques, sociales et financières.

Pour rappel aussi, la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) est une association professionnelle internationale qui s’est fixée comme objectif majeur de favoriser la création de sociétés d’assurances purement locales avec des capitaux entièrement ou partiellement africains. Son siège social est implanté à Dakar, au Sénégal et compte aujourd’hui en son sein 211 sociétés membres. La FANAF a pour mission prioritaire de promouvoir le secteur de l’Assurance et de la Réassurance en Afrique et de renforcer son marché à l’échelle du continent.

H.Z

