Fairmont Taghazout Bay renforce son engagement envers la destination touristique de Taghazout Bay en devenant partenaire de la World Surf League (WSL) et en sponsorisant la compétition Rip Curl Pro Search Taghazout Bay, qui a eu lieu du 18 au 26 février 2023 à Taghazout.

En tant qu’acteur engagé dans le développement de la destination touristique de Taghazout, Fairmont Taghazout Bay a joué un rôle de premier plan lors du Rip Curl Pro Search Taghazout Bay, en partenariat avec la World Surf League, qui est l’organisateur des compétitions professionnelles de surf à travers le monde. Cet événement annuel, qui se déroule dans le cadre des Qualifying Series (QS) régionales africaines et européennes, attire l’attention sur la destination et met en avant le talent de surfeurs de renom.

Des surfeurs émérites venus d’Europe et d’Afrique ont participé à cette compétition internationale, notamment Kauli Vaast, jeune prodige du surf français et ambassadeur d’Accor, ainsi que Gatien Delahaye, Joan Duru, Frederico Morais, Tiago Carrique, Marco Mignot, Luis Diaz, Othmane Choufani et Adin Masencamp.

En tant que sponsor officiel et partenaire de cette deuxième édition du Rip Curl Pro Search Taghazout Bay, Fairmont Taghazout Bay a accueilli plusieurs invités d’honneur dans sa « Fairmont Hospitality Suite », située à la pointe des Ancres (Anchor Point), offrant une vue imprenable sur la compétition tout au long de l’événement.

La finale a opposé Kauli Vast, finaliste du dernier Tahiti Pro, à Jorgann Couzinet, et c’est finalement le jeune surfeur de 21 ans, Kauli Vaast, qui a remporté l’édition.

« Cette année je suis bien concentré, j’ai envie de me qualifier et je vais tout donner » a déclaré Vaast. « Le fait de gagner ce QS me motive encore plus. Je suis super content, en plus de le faire le jour de mon anniversaire c’est vraiment top ».

En s’associant avec la World Surf League et en sponsorisant le Rip Curl Pro Search Taghazout Bay, Fairmont Taghazout Bay confirme son engagement à soutenir le développement de Taghazout Bay, une destination balnéaire éco-responsable, ainsi que le surf, une discipline qui est en harmonie avec la nature.

