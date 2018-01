Faire du sport en groupe, une vraie motivation pour adopter une routine saine

par Contenu de marque |







Nouvelle année oblige, nombreux sont ceux qui parmi vous ont pris la bonne résolution de se (re)mettre au sport. Il n’est pas de trop de le rappeler, le sport possède de véritables vertus pour l’organisme et sa bonne santé. Et force est de constater que pratiquer une activité sportive, quel qu’elle soit, permet de se libérer de sentiments néfastes comme le stress, l’anxiété, l’angoisse…

Mais, pour tenir vos bonnes résolutions, votre seule motivation peut s’avérer insuffisante. La solution ? Faire du sport en groupe ! Et si cela parait évident, c’est que ça l’est ! Opter pour le sport en groupe, c’est s’assurer d’entrer dans une dynamique positive qui favorise la régularité.

Si par exemple vous pratiquez un sport collectif, vous ne raterez aucun entrainement, avant tout, parce que vos coéquipiers comptent sur vous. Même les horaires ne seront plus des excuses, parce que le sport, combiné au lien social, est la meilleure manière de ne pas se décourager. Vous y trouverez même d’autres bénéfices comme le fait qu’en groupe, vous aurez plus tendance à vous échauffer et à vous étirer, puisque vous en profiterez pour discuter avec vos partenaires. Finis donc les faux mouvements, les crampes et la flemme du réveil !

D’ailleurs, même la science le confirme. Faire du sport en groupe est efficace pour améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale The Journal of the American Osteopathic Association. L’étude révèle que les personnes qui pratiquent du sport en groupe enregistraient une baisse de 26% de leur stress perçu, et des améliorations mentales (+12,6%), physiques (+24,8%) et émotionnelles (+26%). De quoi se motiver immédiatement, non ?

Les sceptiques diront que le vrai problème est que souvent, ni vos amis, ni vos collègues, ni même votre conjoint ne souhaitent vous accompagner à vos séances de sport. Conséquence : vous êtes démotivés, livrés à vous-même et vous finissez au fond de votre canapé devant la télévision.

C’est là qu’intervient « Coach’in », l’application mobile lancée par inwi qui permet de démocratiser et de faciliter l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre. En 2016 déjà, le programme « Coach’in » avait connu un grand succès en mobilisant plus de 10 000 Marocains, de tous âges, dans plusieurs régions du pays. Une preuve pour inwi que les Marocains sont intéressés par des activités physiques structurées et encadrées.

Ajoutez à cela le fait que tout le monde dispose d’un mobile connecté à internet et vous avez la recette de l’app « Coach’in ». Le principe est simple, chaque utilisateur peut initier un événement sportif, un match de foot ou un jogging sur la corniche de Casablanca, ou rejoindre simplement un événement proche de lui en s’y inscrivant.

Et tout est prévu dans l’application pour vous motiver, du podomètre intégré qui suit votre activité physique quotidienne, aux articles, conseils et vidéos sur de nombreuses thématiques liées au sport.

L’application de inwi est déjà une success story, avec plus de 40 000 téléchargements, 36 000 utilisateurs actifs et quelque 4 000 événements sportifs créés, 20 jours seulement après son lancement.

Pratique et ludique, Coach’in est l’assistant parfait pour réussir à faire du sport régulièrement et adopter progressivement un mode de vie sain.

« C’est une solution complète pensée et développée pour accompagner, au quotidien, les sportifs débutants ou confirmés. Les notifications de matchs et d’événements sportifs à proximité sont par exemple des éléments déterminants pour une pratique sportive régulière », dixit Brahim Amdouy, manager des contenus à inwi, qui confirme cette volonté de l’opérateur de démocratiser et faciliter l’accès au sport à tous.

En définitive, vous n’avez plus aucune excuse valable pour ne pas tenir votre résolution de faire plus de sport !

Découvrez une nouvelle façon de faire du sport en groupe avec l’application « Coach’in » de inwi sur :