Face à une crise profonde, New York appelée à se réinventer

Déménagements en série, chômage, criminalité en hausse: la pandémie a plongé New York dans une crise multiforme, inquiétante pour certains mais que d’autres voient comme l’occasion pour cette ville symbole de dynamisme de se réinventer, en mieux.

« Nous traversons peut-être l’un des moments les plus douloureux, les plus exceptionnels de notre histoire, (…) un moment de profond bouleversement social », déclarait vendredi son maire, Bill de Blasio.

Avec plus de 23.000 morts, la capitale économique américaine est, à ce jour, la métropole occidentale la plus durement éprouvée par le coronavirus.

Malgré une chute spectaculaire du nombre de cas depuis mai, le déconfinement reste limité, par peur d’une reprise de l’épidémie qui flambe toujours aux Etats-Unis.

Tourisme à l’arrêt, tours de bureaux pratiquement désertes, nombreux magasins fermés, chômage à 20% de la population active: quatre mois de Covid-19 ont métamorphosé cette métropole de 8,5 millions d’habitants, synonyme de foules et de consumérisme.

Si les écoles espèrent rouvrir en septembre, la mairie ne prévoit que trois jours de classe par semaine maximum, empêchant de nombreux parents de retravailler normalement.

Et la criminalité, en baisse constante depuis le milieu des années 90, vient de repartir à la hausse: les dernières statistiques policières recensent 634 fusillades et 203 meurtres depuis janvier, en hausse de respectivement 60% et 23% comparé à la même période de 2019.

Certains New-Yorkais sont partis, laissant des milliers d’appartements vides: pour la première fois depuis 10 ans, les loyers à Manhattan ont légèrement baissé au 2e trimestre (-0,9%), selon le site immobilier StreetEasy.

– « On a connu pire » –

C’est « la combinaison parfaite de mauvaises nouvelles », dit Kenneth Jackson, historien spécialiste de New York à l’université Columbia.

Pour ce professeur qui a quitté Manhattan pour la campagne avec la pandémie, la situation évoque la période noire des années 70-80, lorsque New York, en faillite financière, était minée par une criminalité endémique et un exode massif pour des banlieues plus sûres.

Mais comme beaucoup de New-Yorkais, il refuse de dramatiser.

New York « a connu des épidémies pires que celle-là », dit-il, rappelant les épidémies annuelles de choléra du XIXe siècle, ou les attentats du 11 septembre 2001, lorsque certains « prédisaient que les gens ne voudraient plus travailler dans des tours ».

Mais l’époque n’est plus à l’abandon des centre-villes comme dans les années 70: la fuite des classes moyennes, essentiellement blanches, se nourrissait alors d’un racisme désormais déclinant, au moins chez les jeunes, comme l’ont montré les récentes manifestations #BlackLivesMatter, dit-il.

La tendance lourde est à « la renaissance des villes », à la qualité de vie améliorée. Elles seules satisfont nos besoins d' »animal social », en quête de rencontres, de divertissement et d’opportunités professionnelles, selon lui.

Kyle Scott, 30 ans, qui travaille dans l’immobilier en ligne, confirme. Lui et sa femme pédiatre avaient quitté New York il y a deux ans pour une jolie banlieue, avant de déchanter. « On a plus d’espace, une meilleure vie de famille », mais la vie est « trop tranquille », dit-il.

Aujourd’hui parents d’un bébé de sept mois, ils entendent rester dans une ville qui « se réinvente toujours ». Et espèrent qu’une prochaine baisse des prix immobiliers leur permettra d’acheter leur premier appartement.

– « Guérison » –

Eva Kassen-Noor, urbaniste à l’université d’Etat du Michigan, pense que New York saura « s’adapter aux réalités de l’épidémie ». Elle espère que cette métropole, qui se veut pionnière en matière d’environnement, profitera de cette crise pour redistribuer une partie de l’espace urbain au profit des piétons et des cyclistes.

Quelques changements, que les militants de l’environnement croyaient irréalisables jusqu’ici, sont déjà visibles: le nombre de cyclistes a explosé avec la pandémie. Plus de 160 kilomètres de chaussées ont été, ou seront prochainement, fermés aux voitures.

Andrew, cadre commercial quadragénaire, voit dans la multiplication des terrasses de restaurants « une image d’optimisme »: près de 9.000 terrasses ont ouvert en quelques semaines, depuis que la mairie a simplifié les formalités pour compenser la fermeture des salles.

Et Scott Ellard, propriétaire d’un club de jazz réputé de Greenwich Village, travaille actuellement à rendre sa rue piétonne, avec l’espoir de rouvrir en extérieur après quatre mois d’arrêt.

« On fait tout notre possible, personne n’a envie de fermer », dit-il. « Je détesterais perdre ce club chargé d’histoire juste à cause d’un foutu virus ».

Kenneth Jackson se dit convaincu que la ville rebondira et qu’il retournera bientôt dans son appartement de l’Upper East Side. « Pas plus tard qu’à l’été 2021 », prédit-il, « il y aura des signes clairs que la ville est en voie de guérison ».

LNT avec Afp