La Fondation Attijariwafa bank a organisé, du 14 au 19 février, la 11e édition de la semaine de concentration commerciale, dans le cadre de son programme phare de soutien aux classes préparatoires publiques « Grandes Écoles pour Tous ».

Il est à rappeler que ce programme vise à améliorer les performances des élèves des classes préparatoires publiques aux concours des Grandes Écoles de commerce ou d’ingénieurs françaises et à renforcer ainsi leurs chances d’intégrer ces enseignements d’excellence.

Il comprend 3 axes, à savoir l’organisation de semaines de concentration au profit des étudiants de classes préparatoires commerciales et scientifiques ; l’équipement des bibliothèques des Centres Publics marocains (CPGE) en ouvrages et logiciels ainsi que la formation des bibliothécaires et enfin le soutien de la Caravane AMGE (Association Marocaine des Étudiants aux Grandes Écoles), en tant que partenaire exclusif depuis son lancement.

Organisée chaque année, en faveur des élèves des classes préparatoires commerciales de l’ensemble des centres publics marocains (CPGE), inscrits aux concours des Grandes Écoles de commerce françaises, cette action a bénéficié à près de 506 élèves de classes préparatoires commerciales depuis son lancement.

L’édition de cette année qui s’est déroulée au centre de classes préparatoires du lycée Omar Al-Khayyam à Rabat, a profité à 56 étudiants admissibles aux concours d’accès aux Grandes Écoles Commerciales, sélectionnés par le Ministère de l’Éducation Nationale. L’ensemble des élèves candidats, a pu, le temps d’une semaine, bénéficier d’un programme de près de 40 heures de cours, dispensé par des professeurs de haut niveau sélectionnés par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Il est à noter que ce programme qui intègre les différentes épreuves des concours, a permis à ces élèves d’approfondir leurs connaissances et parfaire leur préparation, à l’écrit comme à l’oral, dans les disciplines inscrites aux concours.

Partagez cet article :