Exposition : L'immanence selon Houda Kabbaj

Le livre de l’exposition de la photographe marocaine Houda Kabbaj intitulée « Immanence », dont le vernissage se déroulera vendredi 02 février à Casablanca, vient de paraître aux éditions So Art Gallery.

Dans cet ouvrage de 65 pages, qui vient en accompagnement de cet événement culturel qui aura lieu à So Art Gallery à Casablanca du 02 au 28 février prochain, la jeune artiste partage le souvenir de sa première photographie révélée en chambre noire et qui a tissé un puissant lien entre elle et ce médium.

Mélangeant le familier à l’inhabituel, « chaque prise de vue est unique, ancrée dans le moment, guidée par mon instinct, incertaine du résultat, convaincu du processus », écrit, au sujet de ses prises « surréalistes » en noir et blanc, la photographe qui porte un intérêt particulier au monde végétal, à son langage qu’elle qualifie d’ »invisible » et à la représentation du mythe de la femme sauvage dans ce milieu.

A travers les 25 illustrations que comporte ce livre, Houda Kabbaj jette la lumière sur la photographie argentique qui la passionne, « en noir et blanc, au grain prononcé, les textures transcendent l’image », relève-t-elle, saluant le travail de Diamantino, tireur filtreur parisien, avec qui elle collabore et qu’elle nomme son « alchimiste ».

« Jeune artiste frondeuse, qui se permet sans vergogne de mettre à mal les repères d’une société fondée sur l’interdit », c’est ainsi que décrit le peintre, sculpteur et écrivain marocain, Mahi Binebine, Houda Kabbaj, qu’il a rencontré lors d’une exposition dont il était le commissaire lors de la biennale de Marrakech.

Pour l’artiste peintre français Alain Le Yaounac, Houda Kabbaj maîtrise l’inquiétude par l’intuition qui l’accompagne en toute chose. « Houda marie ses cheveux aux bourgeons de grands arbres, tentations d’aller vers un amour inconnu, d’investir une nouvelle éternité, de voir à travers la nuit une bouche qui vous sourit », écrit Le Yaounac.

Née à Casablanca en 1985, la photographe Houda Kabbaj est diplômée de l’Ecole spéciale d’Architecture à Paris. Elle participe à plusieurs expositions collectives d’artistes marocains notamment au Forum économique mondial à Davos en Suisse en 2009, au Festival bi-annuel international de la photographie à Amsterdam en Hollande en 2013 et au Musée de la Palmeraie lors des Biennale de Marrakech en 2016.