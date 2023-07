L’artiste plasticienne Hind Chaouat présentera son exposition intitulée « Mythes et légendes dans un monde en transition » dans le cadre de la 18ème Rencontre de création, organisée par l’association Cultures Nomades Production. Cette résidence artistique, dirigée par Abdellah Oustad, offre chaque année à un artiste marocain l’occasion de partager son travail avec le public français et international lors des Rencontres de la Photographie à Arles. Hind Chaouat est l’artiste invitée de cette édition.

L’exposition propose une réflexion sur la genèse de l’humanité et la redéfinition de la société actuelle à travers de nouveaux codes inspirés des figures ancestrales présentes dans la mémoire collective. Hind Chaouat présentera principalement des photographies aux couleurs vives et volontairement saturées, mettant en scène des personnages tels que La Kahina, Medusa et la Dame du Lac.

Dans ce solo-show, plusieurs figures féminines sont confrontées à un seul homme : Narcisse, noyé de s’être trop penché sur son image.

L’exposition se tiendra du 1er au 10 juillet 2023 au CIQ de la Roquette à Arles.

Partagez cet article :