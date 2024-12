L’Atelier AMBIGU, situé à Rabat, présente ESSOR, une exposition qui se tiendra du 6 au 17 décembre 2024. Cet événement met en lumière les œuvres de jeunes artistes émergents, explorant des thématiques telles que l’identité, la transformation et l’expérimentation. À travers une diversité de médiums, l’exposition invite les visiteurs à découvrir des perspectives nouvelles et audacieuses sur le monde contemporain.

ESSOR se positionne comme une plateforme immersive, offrant un espace où les jeunes talents peuvent exprimer leur vision artistique. Les œuvres présentées reflètent un processus créatif en constante évolution, mêlant inspirations personnelles et réflexions sur les réalités sociales et culturelles. Les visiteurs auront l’occasion d’explorer des peintures, installations, photographies et autres formes d’expression qui questionnent les notions d’identité et de transformation.

Cette exposition constitue un véritable laboratoire visuel, où chaque artiste propose une interprétation unique de son environnement et des mutations sociétales. Les thématiques abordées soulignent une quête de sens et d’expérimentation, propre à une génération en constante recherche d’authenticité et de renouveau.

Parmi les participants, Kaoutar Aoulad Otsman, Mohamed Khamaily, Halima El Haddad, Ayman Ait Yahya, Insaf Benali, et Aymane El Gadi partagent leurs œuvres et leurs parcours singuliers. Leurs créations, enrichies par des influences variées, témoignent d’une démarche novatrice et profondément ancrée dans l’humain. Chacun d’eux explore des thèmes universels avec une sensibilité unique, offrant aux visiteurs une perspective riche et diversifiée.

Le vernissage de ESSOR se tiendra le 6 décembre 2024. Accessible jusqu’au 17 décembre, l’événement est ouvert au public avec une entrée libre, permettant à tous d’apprécier ces œuvres et de s’immerger dans l’univers de jeunes artistes prometteurs.

LNT

Partagez cet article :