La scène de la gestion hôtelière au Maroc et en Afrique s’apprête à accueillir un acteur dynamique et novateur avec le lancement officiel d’Experienciah, une société de gestion hôtelière à vocation continentale. Mettant en avant une approche révolutionnaire en matière de conception d’expériences clients, Experienciah dévoile également une plateforme de services dédiée, taillée sur mesure pour stimuler les performances des hôteliers et des investisseurs dans un contexte où le secteur du voyage connaît des transformations rapides.

Dans un paysage où l’efficacité des outils et des stratégies devient cruciale pour attirer et fidéliser les clients tout en optimisant la performance des établissements, Experienciah veut s’imposer comme un leader éclairé, prêt à redéfinir les normes de l’industrie de la gestion hôtelière. Avec un engagement envers l’excellence opérationnelle, la satisfaction client et la rentabilité, la société entend accompagner les hôteliers marocains et africains dans une transformation nécessaire.

Abbas Azzouzi, Président et CEO d’Experienciah, souligne l’importance de l’innovation, de la personnalisation et de l’engagement envers l’excellence pour façonner l’avenir de l’industrie. « Nous invitons les professionnels de l’industrie, les investisseurs et les parties prenantes à unir nos forces pour réécrire l’histoire de l’hospitalité marocaine et africaine », ajoute-t-il.

Experienciah ne se limite pas à une simple société de gestion; elle se positionne comme une plateforme de services dédiée à l’excellence opérationnelle et à l’expérience client. S’appuyant sur une équipe d’experts, la société combine stratégie, innovation, excellence et créativité pour créer un environnement où chaque interaction avec le client devient une expérience émotionnelle.

En plaçant le design d’expériences clients au cœur de sa proposition de valeur, Experienciah s’engage à redéfinir les normes de l’industrie en offrant des solutions créatives et personnalisées répondant aux besoins spécifiques de chaque établissement.

Avec un portefeuille de marques diversifié, Experienciah injecte une nouvelle dynamique dans l’hospitalité, offrant des expériences uniques à travers des moments culinaires, artistiques, sportifs et hôteliers. Alignée sur les codes émergents de l’hospitalité expérientielle, la vision de l’entreprise privilégie le partage, la communauté, l’innovation et la qualité.

En mettant l’accent sur des services personnalisés, un parcours digitalisé et une analyse approfondie des données, Experienciah souhaite anticiper les besoins en constante évolution de sa clientèle. La formation et le développement des talents occupent une place centrale dans la stratégie de la société, renforçant sa culture axée sur le client et favorisant la création d’expériences exceptionnelles.

Experienciah dévoile quatre marques distinctes, chacune portant un univers unique tout en conservant un ADN commun profondément enraciné dans l’inspiration marocaine. The View Hotels incarne l’élégance dans le segment du bleisure, un mix entre les termes « business » (affaires) et « leisure » (loisirs), et des resorts haut de gamme, tandis que Kaan Hotels célèbre la communauté et la créativité dans le milieu de gamme lifestyle. A Collection propose des moments de connexion, et My Relax démocratise l’hôtellerie stylée dans le segment économique.

La société gère aujourd’hui 22 hôtels en activité à travers le Royaume, 30 restaurants, et une équipe de 4 200 collaborateurs.

A. Loudni

