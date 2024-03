En 1988, Sup de Co La Rochelle a été créée grâce à l’engagement conjoint de membres influents de la communauté locale, désireux de relever le défi audacieux de l’éducation supérieure dans un contexte de crise industrielle sévère qui frappait la ville. Les domaines d’expertise développés par l’école aujourd’hui, qui renforcent sa réputation en matière de recherche, sont étroitement liés aux fondements de son environnement local : le tourisme et la préservation de l’environnement, des domaines qui nécessitent une gestion responsable. Une conviction fondamentale sous-tend la structuration de l’éducation dispensée par l’école : celle selon laquelle le développement personnel, en particulier à travers des valeurs humanistes, est une composante cruciale de la formation des étudiants.

Depuis maintenant 35 ans, l’école s’est engagée dans cette voie, et ces engagements constituent l’essence d’Excelia, reflétée à travers ses cinq valeurs principales : le partage, l’humanisme, l’audace, la responsabilité et l’engagement. Cette approche a permis à Sup de Co La Rochelle de se démarquer et de prospérer dans un paysage éducatif en constante évolution, tout en restant fidèle à ses racines locales et à sa mission de former des leaders responsables et visionnaires.

Dans un contexte marqué par une crise économique sévère ayant entraîné la suppression de 3500 emplois industriels, la ville de La Rochelle a fait le choix audacieux de miser sur l’enseignement supérieur pour revitaliser son économie. Sous l’impulsion de Jacques Brillet, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), Sup de Co La Rochelle a vu le jour en 1988, mobilisant l’ensemble des acteurs locaux, des élus aux commerçants en passant par la société civile. Bâtie en moins d’un an, l’école s’est installée dans un environnement propice, au cœur d’une vaste prairie face à la mer, dans le quartier des Minimes, devenu depuis un pôle étudiant dynamique.

Dès ses débuts, Sup de Co La Rochelle a fait le choix de l’innovation pour se distinguer dans un environnement déjà hyperconcurrentiel, caractérisé par des villes telles que Bordeaux, Nantes et Poitiers. Cette orientation stratégique a été essentielle pour développer des méthodes d’apprentissage novatrices et répondre aux besoins évolutifs du marché. Cette approche a porté ses fruits, avec une croissance continue des effectifs, qui sont passés à 6000 étudiants aujourd’hui.

L’école s’est construite sur trois piliers fondateurs : la diversification, le développement durable et l’expérientiel. En harmonie avec les caractéristiques de son territoire, elle a développé des pôles d’enseignement axés sur le tourisme et les enjeux environnementaux, domaines dans lesquels elle excelle en recherche de haut niveau. Par exemple, elle a été la première à proposer un cycle de formation en management de l’environnement à la fin des années 90, anticipant ainsi les besoins du marché. De plus, elle a créé des programmes spécifiques pour professionnaliser la gestion de l’Hôtellerie de Plein Air, secteur prépondérant dans la région.

Sup de Co La Rochelle a également adopté une approche visionnaire en reconnaissant l’importance du savoir-être en plus des connaissances académiques. L’initiative Humacité, lancée en 2005, propose des expériences humanitaires, sociales ou citoyennes uniques à tous les étudiants, renforçant ainsi les valeurs d’humanité de l’école.

Pour rester à la pointe de l’innovation, l’école a régulièrement diversifié son offre de programmes, comme en témoigne la création de l’Excelia Digital Communication School en 2017. Cette stratégie a été récompensée en 2020 par l’obtention de la triple couronne des accréditations internationales (AACSB, EQUIS, AMBA), un accomplissement rare dans le monde de l’enseignement supérieur.

En 2020, Excelia a franchi un nouveau cap avec l’acquisition de l’ESCEM, augmentant ainsi son nombre d’étudiants et élargissant son réseau d’anciens élèves. Cette année a également marqué le lancement de stratégies ambitieuses visant à propulser l’école dans le Top 10 des écoles de management tout en devenant un leader de la transition écologique et sociale à l’échelle internationale. Ces initiatives comprennent la création de Climacité, une mission étudiante dédiée à l’environnement, et le développement du Sustainability Mindset pour former les futurs leaders à la durabilité.

Excelia se donne les moyens d’une transformation digitale XL

Excelia a également investi massivement dans la transformation digitale de ses méthodes d’enseignement, introduisant des expériences immersives telles que les métavers et les XL Factory sur chaque campus. Cette année, elle prévoit d’inaugurer de nouveaux métavers, une digital workplace et une plateforme de e-learning expérientielle, affirmant ainsi son engagement à rester à la pointe de l’innovation pédagogique. En parallèle, Excelia poursuit son expansion en acquérant de nouveaux campus, comme celui de Paris à Cachan en 2023, illustrant ainsi sa dynamique de développement soutenu sur tous ses sites.

Excelia aspire à repenser sa conception de l’éducation pour le futur ainsi que des organisations de demain, en mettant en œuvre une refonte des méthodes d’apprentissage, une extension de sa mission éducative et une plus grande agilité pédagogique. Bruno Neil, directeur général d’Excelia, souligne : « Nous bousculons notre mission. Nous devons nous engager encore plus dans la mutation sociétale, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et le numérique responsable. Nous étions pionniers sur ces sujets au début des années 2000, mais nous souhaitons revisiter notre modèle ».

XL Vision incarne cette vision audacieuse, offrant une approche holistique pour la transformation globale de l’institution. Ce plan stratégique tourné vers le digital repose sur la co-construction et l’amélioration de l’expérience étudiante à travers les outils numériques. Cette transformation s’accompagne d’un engagement financier conséquent, avec un investissement de 5,6 millions d’euros sur cinq ans, et l’embauche de plus de 40 collaborateurs, notamment dans des domaines émergents. Tous les secteurs du groupe seront impactés par cette initiative, bien que la transformation de l’expérience étudiante, au cœur du projet, occupera une place centrale dans les années à venir.

Ce nouvel élan témoigne de la volonté d’Excelia de rester à la pointe de l’innovation éducative et de s’adapter aux besoins changeants de la société et de l’économie. En adoptant une approche agile et visionnaire, l’école s’efforce de préparer ses étudiants à devenir des acteurs responsables et agiles dans un monde en perpétuelle évolution.

Excelia s’engage dans une transformation digitale ambitieuse visant à promouvoir une meilleure transversalité pédagogique et à moderniser ses pratiques éducatives. La collecte et l’analyse de données joueront un rôle central dans cette démarche, nourrissant divers départements tels que la finance, le marketing et les accréditations, tout en fournissant des indicateurs pertinents. Parallèlement, Excelia prévoit de repenser l’expérience étudiante, de renforcer la culture numérique pour tous et de développer une infrastructure technologique au service de ses étudiants. Cette stratégie englobe diverses initiatives, notamment la digitalisation de l’offre d’enseignement supérieur.

Parmi les principales annonces en matière d’innovations pédagogiques, Excelia envisage une évolution de sa pédagogie en combinant présentiel (via des campus connectés) et digital (à travers le métavers). Deux types de métavers seront initiés : synchrone et asynchrone.

Avec l’Immersive Learning Experience (ILE), Excelia vise à établir des labels garantissant la qualité de cette expérience pédagogique immersive. Par ailleurs, XL Factory constituera un espace physique doté d’un pendant virtuel proposé par le métavers synchrone.

Excelia annonce également l’implémentation de nouveaux outils digitaux visant à favoriser la réussite des étudiants et le bien-être de toute la communauté. Parmi ces innovations, la plateforme Learning Experience et le digital Workplace occuperont une place centrale. La Learning Experience Plateform (LXP) servira de point d’accès unique à des micro-modules de e-learning répondant à la demande croissante de micro-certifications et de blocs de compétences, ainsi qu’à une expérience sociale augmentée. Le Digital Workplace, quant à lui, offrira un environnement numérique de travail collaboratif, simplifiant notamment le processus d’inscription en ligne pour les candidats.

Enfin, Excelia annonce le lancement d’un nouveau bachelor à la rentrée 2024 au sein de l’Excelia Digital School : le Bachelor « Réalité virtuelle et Metaverse ». Ce programme de trois ans formera des managers conscients des enjeux du Metaverse, tout en offrant une solide base en management. Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Excelia de répondre aux nouveaux besoins induits par les évolutions technologiques, positionnant ainsi ses diplômés comme des acteurs compétents dans un monde en mutation.

À propos d'Excelia

Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. D’envergure internationale, il est composé d’une business school, d’une école de tourisme, et d’une école en communication digitale. Il compte 6000 étudiants sur 4 campus et un réseau de 43 500 diplômés. Le groupe Excelia est un établissement EESPIG, sa business School est triple accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Et son école de tourisme est la première école française à avoir obtenu la certification UNWTO.Tedqual délivrée par l’organisation mondiale du tourisme.

