Le Financial Times vient de publier ce jour son prestigieux classement mondial des meilleurs Masters in Management (Programme Grande École). Excelia Business School y poursuit sa progression pour la sixième année consécutive. Cette année, elle gagne 3 places et se hisse au 30ème rang des 100 business schools classées. Elle confirme son excellence académique. Elle réaffirme son positionnement de leader mondial de la transition écologique et sa stature internationale.

8éme Master in Management français

Avec 3 nouvelles places gagnées dans le cru 2024 du classement mondial des Masters in Management du Financial Times, Excelia Business School reste parmi les écoles qui enregistrent la plus forte progression ces dernières années : +36 places en 6 ans. Comme l’an dernier, 100 business schools sont classées. L’école se positionne 8éme des Masters in Management français présents dans le classement.

Leader sur l’international et l’enseignement de la RSE

Sur le plan académique, Excelia Business School se distingue tout particulièrement sur l’international et la RSE.

Sur le critère international :

un des atouts majeurs depuis son entrée dans le classement du Financial Times réside dans le fort accent mis sur l’expérience internationale. En plus des dispositifs traditionnels d’échanges académiques et de stages à l’étranger, les étudiants bénéficient d’une immersion unique à travers les missions humanitaires obligatoires, Humacité©, réalisées à l’international. Pour la première fois depuis la création de ce critère, elle obtient la 2éme place mondiale sur l’enseignement de la RSE : le Financial Times évalue ici la proportion des cours dédiés à l’éthique, aux questions sociales et environnementales et aux solutions climatiques pour permettre aux organisations de décarboner leurs activités.

Une satisfaction des diplômés en hausse

Dans ce classement 2024, Excelia Business School progresse sur de nombreux critères liés à la carrière et à la satisfaction des diplômés, parmi lesquels :

Value for money rank (+3 places)

Career progress rank (+26 places)

Careers service rank (+16 places)

« La performance renouvelée d’Excelia Business School dans ce classement 2024 des meilleurs Masters in Management du Financial Times démontre que l’école est parfaitement alignée avec les objectifs stratégiques du groupe : s’installer durablement dans le Top 10 français, être leader mondial sur les enjeux économiques, environnementaux et climatiques de demain et être reconnu pour sa stature internationale. D’excellents résultats qui ruissellent sur les opportunités de carrières qu’offre l’école à ses diplômés, ainsi qu’en témoigne leur niveau de satisfaction élevé. » Bruno Neil, directeur général d’Excelia « Cette année encore, l’investissement des équipes académiques et du corps professoral d’Excelia Business School est récompensé par une progression. Elle confirme la capacité de l’école à apporter de la valeur ajoutée à ses diplômés mais aussi à la société dans son ensemble. » Tamym Abdessemed, Directeur général adjoint d’Excelia, Dean d’Excelia Business School

À propos d’Excelia:

Excelia est un des premiers groupes associatifs d’enseignement supérieur français. D’envergure internationale, il est composé d’une business school, d’une école de tourisme, et d’une école en communication. Il compte 6500 étudiants sur 4 campus et un réseau de 45000 diplômés. Le groupe et ses écoles sont titulaires des labels et accréditations suivantes : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA et EFMD Accredited, TedQual dans le domaine du tourisme.

