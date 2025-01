Pour répondre à la demande croissante de managers qualifiés dans le secteur des industries créatives, Excelia Business School et ISART Digital lancent un double-diplôme innovant. Dès la rentrée 2025, les étudiants auront l’opportunité de suivre un cursus unique combinant le Master Grande École d’Excelia et le titre RNCP niveau 7 « Manager de la Stratégie Créative/Producer en Jeu Vidéo » délivré par ISART Digital. Ce partenariat inédit allie expertise managériale et spécialisation dans le jeu vidéo, garantissant une reconnaissance sur le marché de l’emploi.

Une formation hybride et progressive

Chaque année, 30 étudiants seront sélectionnés pour ce programme structuré en deux phases :

•Master 1 : Formation en management sur le campus d’Excelia à Paris-Cachan, avec 175 heures de cours spécialisés en jeu vidéo dispensés par ISART Digital.

•Master 2 : Année de spécialisation sur les campus d’ISART Digital, avec deux options :

•Parcours en alternance (français) : 2 jours en cours, 3 jours en entreprise (campus de Paris).

•Parcours en anglais (full-time) : Formation intensive avec un stage obligatoire (campus de Nice).

Une alliance d’expertises reconnues

Excelia Business School, forte de son excellence académique et de son engagement pour la transition écologique et sociale, s’associe à ISART Digital, classée 2e meilleure école de jeu vidéo au monde par GAMEducation2024. Ce programme mettra l’accent sur des compétences clés comme le management de la production, le contrôle qualité ou encore le game data analytics, tout en intégrant une dimension éthique et environnementale dans les projets des étudiants.

Répondre à un déficit de talents stratégiques

Selon l’étude sectorielle France 2030 – Formations et métiers du CNC, le secteur des industries créatives souffre d’un manque de managers qualifiés. Ce double-diplôme répond à cette pénurie en formant des professionnels capables d’allier créativité, management et innovation technologique.

Un projet ancré dans une dynamique collaborative

Ce partenariat s’inscrit dans la politique d’excellence du site de Paris-Cachan, où ISART Digital est désormais membre associé de l’Alliance pour les Sciences et la Technologie (EPF, ESTP, Aivancity, ESITC, Excelia). Cette synergie favorise l’innovation pédagogique et la recherche appliquée.

Témoignages des dirigeants

Karin Houpillart, Directrice générale d’ISART Digital

« Ce partenariat marque une étape décisive pour l’avenir des talents de l’industrie du jeu vidéo. En combinant management et créativité, nous préparons les futurs leaders du secteur à relever des défis stratégiques et à innover de manière responsable. »

Tamym Abdessemed, Dean d’Excelia Business School

« Nous formons des talents évoluant dans un écosystème à la croisée des sciences, de la technologie et de la créativité. Le jeu vidéo, secteur emblématique, inspire également d’autres domaines comme la santé, la sécurité ou l’intelligence artificielle. »

Projets à venir

Les deux écoles travaillent déjà sur de futures initiatives, notamment des projets de recherche appliquée autour de l’agilité et de la créativité digitale, ainsi que l’organisation d’une Game Week pour stimuler l’innovation.

Ce double-diplôme représente une opportunité exceptionnelle pour les étudiants aspirant à une carrière dans un secteur en pleine expansion, à la fois créatif et stratégique.



