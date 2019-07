PARTAGER Etudiants en médecine : Des cours supplémentaires prévus pour préparer les rattrapages

Des cours supplémentaires et des travaux pratiques et dirigés seront programmés pour permettre aux étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, de passer leurs examens de rattrapage prévus en septembre prochain dans de bonnes conditions, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Il s’agit d’une mesure qualitative qui va réunir les conditions adéquates pour que les étudiants passent leurs examens, a indiqué M. El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, relevant que ces cours supplémentaires seront programmées tout au long des mois suivants par les conseils des facultés concernées, avant l’organisation des examens de septembre prochain.

« Il existe désormais un choix et une perspective pour la mise en place d’un dispositif destiné à élaborer une réforme profonde et globale du système d’éducation et de formation en médecine », a souligné le porte-parole, expliquant que ce mécanisme consiste à former une commission conjointe qui se chargera du dialogue nécessaire entre les différentes composantes de ce système.

Il a, en outre, fait observer que ces deux mesures visent à trouver des solutions à toutes les problématiques évoquées par les différents intervenants du secteur.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Othmani, a fait part, jeudi à Rabat, de la détermination de l’exécutif à réussir le cursus des étudiants en médecine et à satisfaire les besoins en matière de santé nationale. Intervenant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Othmani a souligné que le gouvernement a décidé de constituer une commission rassemblant tous les intervenants des administrations concernées, des représentants des doyens des facultés de médecine, des directeurs des Centres hospitaliers universitaires (CHU), des professeurs, des experts et des étudiants.

Il a, en outre, précisé que cette commission se réunira à partir de la semaine prochaine afin de discuter de la réforme du système éducatif dans les facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, conformément à une approche globale et prospective qui réponde aux attentes, aux questions et aux problématiques qui se posent.

La mise en place de cette commission se veut une « proposition » qui contribuera à trouver « une solution que nous souhaitons proche », a-t-il dit, tout en se félicitant du consensus qui existe entre tous les intervenants pour le règlement de ce dossier.

M. El Othmani a également exprimé ses vœux de réussite aux étudiants en médecine et à tous les étudiants des différentes facultés et également aux étudiants qui passeront les examens de rattrapage, en espérant que « notre pays sera toujours en mesure de relever les défis de manière consensuelle et satisfaisante pour tous ».

LNT avec Map