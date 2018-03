PARTAGER Etude : 70% de pénétration pour le smartphone au Maroc

Le taux de pénétration des smartphones au Maroc a atteint un taux de 70% en 2017, dans un marché comptant 42 millions d’abonnements mobile et 25 millions d’utilisateurs mobile unique, indique une étude rendue publique jeudi à Casablanca.

Le mobile représente actuellement la première source d’accès à Internet au Maroc, 42% de la population accédant à Internet via un smartphone, souligne le Mobile Report 2018 élaboré par la plateforme de vente en ligne Jumia.

Le mobile est aussi la première source de visite et de commandes en ligne. Au total, 56% des achats effectués en 2017 sur cette plateforme ont été réalisés à partir d’un smartphone, loin devant l’ordinateur (41%) et la tablette (3%), selon la même étude.

Le rapport confirme la prédominance des hommes dans l’acte d’achat en ligne. Parmi les internautes qui achètent des smartphones en ligne, 71% sont des hommes, confirmant le fait que les ventes globales de Jumia.ma en 2017 ont été réalisées auprès des internautes masculins..

Le Mobile Report 2018 constitue une source d’informations inédites sur les comportements d’achat et les préférences des internautes marocains, soulignent les auteurs.

Pour réaliser cette étude, Jumia.ma s’est appuyé sur des sources internationales, mais surtout sur les chiffres et statistiques fournis par les ventes réalisées depuis sa marketplace en 2017, année au cours de laquelle le site est devenu le 9ème le plus visité au Maroc avec 8 millions de visites mensuelles.

Commentant la publication du Mobile Report 2018, le directeur général de Jumia, Larbi Alaoui Belrhiti, a déclaré qu’en 2017, fait remarquer que les smartphones « rendent l’achat en ligne plus simple et plus rapide avec la possibilité de choisir un produit et de réaliser une transaction partout au Maroc et en seulement quelques clics ».

Jumia « accompagne cette révolution des usages et des comportements d’achat des internautes marocains en proposant un accès direct, à un choix complet de smartphones aux meilleurs prix », a-t-il dit.

LNT avec MAP