États-Unis : Boeing reprend sa production d'avions commerciaux

Alors que le groupe avait suspendu ses activités le mois dernier pour lutter contre la propagation de la pandémie, Boeing vient d’annoncer la reprise, dès la semaine prochaine, de ses activités de production d’avions commerciaux dans la région du Puget Sound (autour de Seattle). Selon eux, toutes les mesures de protections seront prises afin d’assurer la santé de ses employés.

« La santé et la sécurité de nos employés, de leurs familles et des communautés où nous sommes implantés, sont notre priorité commune », a déclaré Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) et représentant exécutif de Boeing dans la région Pacifique-Nord-Ouest.

« Grâce à cette approche par étapes, nous disposons d’une base d’approvisionnement fiable, nos équipements de protection individuelle sont rapidement accessibles, et toutes les mesures de sécurité nécessaires sont mises en œuvre pour reprendre les activités essentielles pour nos clients. » a-t-il ajouté.

Ainsi, c’est environ 27.000 employés de Boeing dans la région du Puget Sound qui vont reprendre leurs activités, apportant leur soutien à l’infrastructure de transport mondiale critique, aux services de transport de fret, ainsi qu’aux missions de sécurité et de défense nationales.

Pour leur part, les activités de Boeing dans la région South Carolina demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre. Au début de la semaine, Boeing a redémarré des opérations de production concernant essentiellement le secteur de la défense dans la région avec l’appui d’environ 2 500 personnes.

Des mesures renforcées seront appliquées jusqu’à ce que la situation autorise la reprise des activités dans des conditions de travail et de nettoyage ordinaires. Conformément aux directives fédérales et de l’État de Washington, voici quelques-unes des pratiques mises en place :

– échelonnement des horaires de début de poste afin de réduire les flux d’employés qui arrivent et quittent le lieu de travail

– application de contrôles visuels (marquage au sol et signalétique) pour faciliter le repérage des distances physiques devant être respectées

– les employés doivent se couvrir le visage. Ils sont invités à apporter leurs propres masques chirurgicaux. Dans le cas où ils n’en auraient pas, le groupe leur fournira le nécessaire.

– les employés sont invités à s’assurer de leur bonne santé. S’ils ont le moindre doute, ils sont priés de rester à leur domicile.

– l’état physique des employés sera contrôlé au début de chaque poste de travail ; des contrôles de température pourront être effectués par les employés qui le souhaitent sur de nombreux lieux de production

– les réunions virtuelles se poursuivront ; les employés qui peuvent travailler à domicile poursuivront leur activité en télétravail

– des fournitures de nettoyage supplémentaires et des stations de lavage des mains seront mises à disposition dans les zones hautement fréquentées

Ces mesures pourraient servir d’exemple et être adoptées par d’autres entreprises qui souhaiteront elles aussi relancer leur production de façon sécurisée afin relancer leur économie tout en luttant contre la propagation du coronavirus.

LNT avec Cdp