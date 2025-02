Quatre conventions de partenariat multipartites visant la structuration et le développement des écosystèmes de l’artisanat ont été signées, lundi à Essaouira, en présence d’un parterre de décideurs, de professionnels et d’acteurs de la société civile, engagés dans la promotion et la valorisation du patrimoine artisanal local.

Ces conventions ont été conclues en marge d’une visite de terrain du secrétaire d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, à plusieurs projets et structures de formation, de production et de commercialisation des produits de ce secteur vital.

Signées en présence notamment du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, et de plusieurs responsables institutionnels, ces conventions ont pour objectifs de valoriser les filières artisanales locales, de préserver les métiers en voie de disparition et d’améliorer les conditions de travail des artisans, tout en renforçant les infrastructures du secteur.

Ainsi, un protocole d’entente a été conclu entre le secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), la Commune d’Essaouira, la Chambre régionale de l’Artisanat de Marrakech-Safi, l’Association Essaouira-Mogador et le Groupement d’Intérêt Économique de l’Union des Coopératives du métier du bois de thuya.

Ce partenariat porte sur la structuration des écosystèmes intégrés et durables pour soutenir et valoriser les activités artisanales liées aux filières du bois de thuya, de l’argan et des instruments de musique traditionnelle Gnaoua.

La deuxième convention, signée entre le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, l’ANDZOA, la Maison de l’Artisan et l’Association Essaouira-Mogador, concerne le développement de l’artisanat, la préservation des métiers en voie de disparition et la promotion des activités artisanales à l’échelle provinciale.

Paraphée entre le secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire et l’ANEF, la troisième convention porte, quant à elle, sur l’approvisionnement en matière première, notamment en bois de thuya, afin d’assurer un accès durable et à coût avantageux aux artisans de la province d’Essaouira.

Pour ce qui est de la quatrième convention, signée par le secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, l’ANDZOA et la Commune d’Essaouira, elle prévoit le financement et la réalisation d’un espace dédié à l’argan à Essaouira.

Ce projet, dont le coût global s’élève à 7 millions de dirhams, tend à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel lié à l’argan et à améliorer les conditions socio-économiques des femmes productrices.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Essaadi s’est réjoui de la conclusion de ces partenariats qui « marquent une étape décisive dans la structuration et le développement du secteur de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire à Essaouira ».

Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle central de cette province, « véritable bastion de l’artisanat marocain, qui se distingue par une richesse patrimoniale exceptionnelle et un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération », assurant que ces initiatives permettront d’exploiter pleinement le potentiel important de la région, tout en garantissant une meilleure intégration économique et sociale des artisans locaux.

De son côté, le président de la Chambre régionale de l’Artisanat de Marrakech-Safi, Hassan Choumais, a salué l’engagement des acteurs institutionnels, des autorités locales et des différents partenaires en faveur d’une dynamique inclusive et intégrée, permettant de consolider la place de l’artisanat comme levier de développement socioéconomique au niveau régional.

Pour sa part, le président du Conseil communal d’Essaouira, Tarik Ottmani, a mis en relief la portée de ces conventions qui témoignent d’une volonté commune de soutenir et de dynamiser le secteur de l’artisanat souiri, soulignant l’importance de l’accompagnement des artisans, à travers la mise en place d’infrastructures appropriées, le renforcement de la formation professionnelle et l’amélioration des conditions d’accès aux matières premières.

« La province d’Essaouira, avec plus de 155.000 hectares d’arganeraies et 200 coopératives, constitue un territoire à fort potentiel pour le développement durable et inclusif de cette filière », a fait observer M. Abdellatif Mait, chef du département de l’ANDZOA à Essaouira, précisant que ces conventions contribueront à structurer et à dynamiser l’écosystème local, en favorisant l’autonomisation économique des populations locales et la préservation d’un patrimoine naturel et artisanal unique.

A noter qu’en marge de cette cérémonie, le secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire a annoncé le lancement de la première Indication Géographique de l’Artisanat au Maroc, sous le label « PRODUITS DE THUYA – ESSAOUIRA MOGADOR ».

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la loi 133.12 relative aux signes distinctifs des produits artisanaux, vise à garantir l’authenticité et la protection des produits du patrimoine artisanal marocain, tout en facilitant leur accès aux marchés internationaux.

LNT avec Map

Partagez cet article :