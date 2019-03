PARTAGER Essaouira Innovation Lab présente ses premières solutions

La Province d’Essaouira a accueilli tout au long de cette semaine, les présentations des premières solutions de Essaouira Innovation Lab (ETIL). Elles ont été soumises aux parties prenantes de la Province et notamment à MM. André Azoulay et Adil El Maliki, respectivement Conseiller de Sa Majesté et Gouverneur de la province d’Essaouira. Les solutions proposées par les équipes d’ETIL ont été challengées et débattues et certaines seront expérimentées à court terme.

En matière d’éducation, il s’agit notamment de la mise en place d’un nouveau modèle pour le préscolaire en milieu rural basé sur une solution de classe mobile et d’un contenu favorisant l’épanouissement des élèves. Pour les élèves des collèges et lycées, une offre innovante d’accompagnement en soft skills et en apprentissage du digital sera mise en place dès la rentrée prochaine au profit de plusieurs établissements de la région, en concertation avec les services extérieurs concernés.

Une vaste concertation citoyenne sur le marketing territorial a également été présentée – concertation qui utilisera les dernières innovations digitales en matière de concertations et de débats à large échelle. Ce plan de marketing territorial se fera sur l’ensemble de la province, avec un accent particulier à la destination Essaouira Mogador.

« Cette capacité collective à inventer des solutions pertinentes est un souffle de fraicheur et d’innovation pour le développement territorial. Ce modèle de réflexion et d’action, basé sur la concertation et la co-construction – alors même que l’initiative est toute jeune – donne déjà des résultats concrets. C’est vous dire la puissance de l’intelligence collective », témoigne M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et Advisor de ETIL.

Parallèlement se sont tenus 5 ateliers de travail autour de l’environnement, regroupant les représentants des parties prenantes locales et plus de 50 experts métiers du programme de volontariat Act4 Community. En matière environnementale, Essaouira souhaite, en effet, devenir un modèle à l’échelle nationale et continentale. Des problématiques comme la mise en place de steps communautaires, la gestion et la valorisation des déchets, l’éclairage publique et l’efficacité énergétique ainsi que la mobilité durable ont été débattues, leurs propositions seront présentées en juin prochain. La Junior Entreprise de l’école EST d’Essaouira, créée et formée avec l’aide d’ETIL, a également présentée ses premiers travaux. Elle devient la toute première StartUp lancée dans le cadre d’ETIL et interviendra notamment sur des solutions digitales. « Avec ETIL (Essaouira Innovation Lab) nous travaillons actuellement à faire de la cité d’Essaouira, une Cognitive City en profitant des avancées en matière d’intelligence artificielle pour apporter des services digitaux aux citoyens et aux touristes nationaux et internationaux, mais aussi aux différentes corporations qui animent la cité. Les premiers circuits touristiques digitaux devraient être proposés dès septembre prochain », annonce M. Tarik Ottmani, Vice-Président de la Commune Urbaine d’Essaouira. Pour rappel, ETIL est une initiative d’open innovation impliquant des parties-prenantes de compétences et d’horizons divers. Né de l’initiative de plusieurs membres fondateurs, cet Innovation Lab se veut un tiers-lieu ouvert permettant de travailler entre structures publiques et privées, collectivités locales, laboratoires universitaires, associations, citoyens, groupement d’usagers… dans le but d’élaborer collectivement de nouvelles solutions et d’essaimer des innovations locales en matière de développement territorial.

LNT