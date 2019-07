PARTAGER Errachidia : Plus de 2.540 palmiers ravagés par le feu dans l’oasis de Ziz

Un incendie qui s’est déclaré dans l’oasis de Ziz dans la commune Ratb relevant du caïdat Aoufous (province d’Erachidia) a ravagé plus de 2.540 palmiers et 1.500 oliviers sur une superficie de 20 hectares.

Selon les autorités locales, l’incendie qui n’a fait aucune perte en vie humaine, a été totalement maîtrisé jeudi grâce à l’intervention des éléments de la Protection civile et la Gendarmerie Royale et avec l’appui des autorités locales et les populations.

Cet incendie serait causé par la vague de chaleur qui sévit dans la province d’Errachidia durant cette période de l’année.

Les autorités locales de la province d’Errachidia ont élaboré une stratégie visant à lutter contre les incendies de forêts et des oasis.

Plusieurs réunions ont été tenues pour mettre en exergue les grandes lignes du Plan d’action pour l’année 2019 visant la prévention des incendies de forêts, notamment dans les oasis répandues dans la province d’Errachidia.

LNT avec MAP