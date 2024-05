A plus de 300 km de Meknès vers le sud-est traversant de très beaux patelins à micro-climat à préserver à tout prix, notamment Boufekrane, Ifrane, El Hajeb, Azrou, Zaïda ou encore Midelt (fief de la pomme marocaine au goût unique), se trouve Errachidia. À la fois montagneuse, oasienne, et saharienne, cette ville est connue pour son authenticité aux couleurs d’un Maroc pluriel et riche culturellement.

Ici à Errachidia, les visiteurs et autres touristes découvrent également une ville à l’allure militaire avec les bases des FAR parfaitement installées depuis de longues années déjà. La cuisine de la ville, notamment la Madfouna, ses dattes, ses épices et ses fruits secs… sont autant de belles et jolies choses qui font d’Errachidia un patelin agréable à s’y séjourner. Tout cela permet une immersion authentique dans la culture locale.

Aussi, la position d’Errachidia, soit à 70 km d’Arfoud, à 95 km de Rissani et à 127 km de Merzouga, affiche un potentiel géographique qui fait de la région l’une des plus importante touristiquement.

C’est ainsi dans cet espace que le Kenzi Rissani Hotel, un cinq étoiles, a pris place depuis des années déjà. Aujourd’hui et pour offrir à cette région un établissement à jour des attentes de ses hôtes, l’hôtel a fait peau neuve. Véritable joyau au sein du groupe, le Kenzi Rissani Hotel annonce aujourd’hui sa réouverture officielle à l’issue d’une année dédiée à des améliorations méticuleuses. Ces transformations complètes marquent un tournant significatif dans l’histoire de cet établissement, dit-on auprès de l’administration de l’établissement pour qui : « Chaque facette de l’hôtel a été repensée lors de ces rénovations, fusionnant harmonieusement un design contemporain avec des touches traditionnelles afin de redéfinir la notion de luxe. Les 42 chambres et 10 suites spacieuses ont été réaménagées avec élégance, offrant une expérience de séjour inégalée grâce à des aménagements modernes et luxueux, conçus pour accueillir jusqu’à cinq personnes…Ces logements ont été soigneusement équipés de dispositifs dernier cri, tels que des télévisions interactives, garantissant une expérience résidentielle sophistiquée tant pour les voyageurs solitaires que pour les familles ».

Quant à la décoration intérieure, le manager de l’hôtel explique qu’elle reflète l’essence même de Tiflet, intégrant des éléments décoratifs et des clichés historiques de la région : « Les espaces de restauration ont été entièrement repensés pour offrir une expérience gastronomique raffinée. L’établissement propose désormais un restaurant international proposant une sélection exquise de mets internationaux et marocains… Autant d’espaces ont été revus pour un cadre propice à la détente y compris la nouvelle conception d’un parc paysager au cœur d’une végétation luxuriante ».

Par rapport à la démarche durable, le manager de l’hôtel tient à préciser que le Kenzi Rissani a mis en place des initiatives écologiques telles que l’utilisation de panneaux solaires, une gestion responsable de l’eau et de l’énergie, ainsi qu’une politique de réduction des déchets.

Pour célébrer sa réouverture, des offres spéciales sont au menu, invitant ainsi les hôtes d’Errachidia-Tafilalet à découvrir le nouveau standard de luxe du Kenzi Rissani, ainsi que le point de départ idéal pour explorer les trésors du sud marocain.

