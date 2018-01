PARTAGER Errachidia : Une convention de jumelage pour la gestion des barrages

Une convention de jumelage a été signée, mercredi à Errachidia, entre l’Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rheris (ABHGZR), et l’Agence de drainage et d’irrigation de la région de la Vénétie en Italie. Paraphée par le directeur de l’ABHGZR, Abderrahmane Mahboub, et son homologue de l’agence italienne, Sergio Grengo. Cette convention vient pour objectif d’échanger les connaissances sur la gestion des crues, la protection contre les inondations et la gestion des barrages.

L’accord porte également sur la coopération dans les domaines liés à la modélisation hydraulique et hydrologique et à la gestion participative des ressources hydriques.

La délégation italienne visitera dans le cadre de son séjour dans la région de Drâa-Tafilalet plusieurs infrastructures hydrauliques, dont le barrage Hassan Addakhil, en plus des sites de construction de nouveaux barrages notamment ceux de Kaddoussa à Boudnib et Todgha à Tinghir.

