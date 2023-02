EPC Maroc, filiale d’EPC Groupe, un des leaders mondiaux de la production et mise en oeuvre d’explosifs civils et du forage-minage, a inauguré mercredi 22 février sa nouvelle usine au Maroc. Située dans la province de Settat, ce nouveau site de production et de stockage, établi sur une superficie de 128 hectares est doté des dernières innovations technologiques et des plus hauts standards de sécurité, explique-t-on auprès d’EPC.

Présent au Maroc depuis 1952, EPC Maroc est une filiale intégrée du groupe EPC, acteur majeur de la mise en oeuvre d’explosifs industriels à usage civil. EPC Maroc inaugure aujourd’hui son nouveau site de Machraa Ben Abou qui alimentera son maillage de dépôts : Mideit, Marrakech et Oujda et de nombreux chantiers mines et carrières à travers le royaume.

Représentant un investissement de 200 millions de DH, cette unité de production à la pointe de la technologie représente une étape charnière dans le développement des activités d’EPC Maroc sur le territoire national et au-delà et illustre tout le savoir-faire d’un groupe tourné vers l’avenir, explique-t-on auprès d’EPC.

Dotée de technologies de pointe permettant d’automatiser et de digitaliser différentes parties de la chaîne de production l’unité de production de Settat permet de multiplier les capacités de production de l’entreprise tout en répondant aux normes environnementales les plus strictes. En effet, dès sa conception, des choix technologiques ont été opérés permettant de réduire l’impact environnemental des activités du site tout en garantissant leur fiabilité.

« Nos équipes sont fières que leurs sites qui ont déjà permis la création de plus de 100 emplois directs et indirects, puissent devenir la base de croissance du Groupe EPC au Maroc où nous avons réalisé un Chiffre d’affaires de 200 MMAD ces dernières années … . Avec à Settat une capacité de production jusqu’à 100t/j d’explosifs et de plusieurs milliers de détonateurs et une capacité de stockage de 160 tonnes, nous gagnons en flexibilité pour servir nos clients marocains et poursuivre notre stratégie d’exportation vers l’Afrique sub-saharienne. » souligne Ivan Novikoff, Directeur Général de EPC Maroc.

L’appartenance à un groupe mondial de premier ordre fait d’EPC MAROC un interlocuteur de référence, mettant toute son expertise et son savoir-faire au service de ses clients au Maroc et en Afrique, selon le groupe.

LNT avec CdP

