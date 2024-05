Dans cet entretien Redouane Mabchour, Directeur Général de Concentrix Maghreb partage sa vision sur les nouveaux horizons de Concentrix après le changement de marque. Il évoque les implications du rapprochement avec Webhelp, les avancées en IA et digitales, ainsi que les stratégies pour répondre aux besoins du marché. De plus, il met en lumière les initiatives de soutien au développement socio-économique au Maghreb et les objectifs de transformation digitale au Maroc.

La Nouvelle Tribune : Comment Concentrix envisage-t-elle de renforcer les relations avec ses clients existants et d’attirer de nouveaux partenaires avec son changement de marque ?

Redouane Mabchour : Après l’annonce du rapprochement entre Webhelp et Concentrix en 2023, nous venons d’annoncer notre nouvelle identité visuelle et notre nouveau nom Concentrix ce 23 avril 2024. Nous sommes devenus un leader mondial des technologies et solutions au service des marques d’aujourd’hui et de demain.

Au-delà d’augmenter fortement les capacités de l’entreprise en termes d’effectifs avec plus de 440 000 game-changers dans le monde, ce rapprochement a permis d’élargir le portefeuille de services de l’entreprise, la gamme de solutions d’IA générative, avec des capacités digitales plus poussées et des services à haute valeur ajoutée. Nous pensons que ce rapprochement nous positionne comme un acteur clé de l’expérience client basée sur la technologie car les investissements réalisés en Recherche & Développement nous permettent d’avoir un temps d’avance et de proposer des solutions humaines et technologiques adaptées à chacun de nos clients actuels ou futurs peu importe leur taille.

Transformation technique, homogénéisation de notre qualité de prestation à l’échelle mondiale, développement de notre capacité et de notre légitimité à accompagner les startups comme les grands acteurs mondiaux.

Concentrix prévoit de renforcer ses liens avec ses clients actuels et d’attirer de nouveaux partenaires en mettant l’accent sur une communication ouverte et une collaboration étroite. Nous nous engageons à comprendre proactivement les besoins et les préférences de nos clients, et à adapter nos solutions en conséquence. En offrant une expérience client exceptionnelle et en démontrant notre engagement envers l’innovation et l’excellence, nous visons à consolider nos relations existantes tout en attirant de nouveaux partenaires souhaitant bénéficier de notre expertise renouvelée.

Comment les solutions d’IA générative et les capacités digitales de Concentrix répondent-elles aux besoins changeants du marché?

Les solutions d’IA générative et les capacités numériques de Concentrix répondent aux exigences évolutives du marché en offrant des solutions agiles et personnalisées. Grâce à l’IA générative, nous pouvons créer des contenus et des expériences uniques qui répondent aux attentes spécifiques de chaque client. Nos capacités numériques nous permettent d’optimiser les processus et de proposer des solutions innovantes qui s’adaptent rapidement aux évolutions du marché, offrant ainsi à nos clients un avantage compétitif durable et à nos game- changers plus d’outils qui facilitent leur quotidien.

L’IA n’est pas une nouvelle technologie, nous l’utilisons depuis longtemps et nous travaillons sur la prochaine itération pour notre entreprise. Nous nous efforçons d’investir dans la technologie, car nous pensons qu’elle améliorera l’expérience de nos clients et de leurs consommateurs.

Les métiers des conseillers vont évoluer et se transformer.

L’IA améliorera d’autant mieux l’expérience client qu’elle sera associée à l’implication humaine plutôt qu’à l’automatisation complète du travail – l’IA peut être un excellent outil pour aider à l’automatisation des transactions simples et quotidiennes de la vie.

Le mix humain/technologie est optimal, car cela signifie que nous pouvons réserver le temps de nos game-changers à des interactions plus complexes et de plus grande valeur, ce qui permet à nos clients et à leurs consommateurs de vivre la meilleure expérience possible.

Quelles sont les initiatives spécifiques de Concentrix pour soutenir le développement économique et social de la région du Maghreb, alignées sur ses objectifs de durabilité et de responsabilité sociale ?

Pour soutenir le développement économique et social du Maghreb, Concentrix mène diverses initiatives alignées sur ses objectifs de durabilité et de responsabilité sociale dans chaque pays où elle opère. Cela inclut des programmes de formation professionnelle pour les jeunes talents locaux, des partenariats avec des organisations locales pour promouvoir l’inclusion économique et sociale, ainsi que des investissements dans des projets communautaires et associatifs visant à améliorer les conditions de vie dans la région. En contribuant au développement durable et à une croissance inclusive, nous renforçons notre engagement envers les communautés locales où nous opérons et cela fait partie de notre culture interne à l’échelle mondiale.

Quels sont les principaux objectifs de Concentrix pour ses investissements dans la transformation digitale au Maroc, compte tenu de sa croissance significative en termes d’effectifs ?

Nous cherchons toujours à renforcer l’efficacité opérationnelle, d’améliorer l’expérience client et de favoriser l’innovation. Nous visons à moderniser nos infrastructures technologiques, à développer les compétences numériques de nos game-changers et à mettre en œuvre des solutions numériques innovantes pour répondre aux besoins changeants de nos clients. En investissant dans la transformation numérique, nous cherchons à consolider notre position sur le marché marocain et à maintenir notre croissance soutenue en termes d’effectifs et de portefeuille de clients. Notre leitmotiv est le « Say no to the status quo », à partir de là l’amélioration continue et la transformation font partie de notre ADN et nous porte tous les jours dans les quatre coins du monde.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

