Le directeur général de Casablanca Events & Animation, Mohamed Jouahri revient sur les ambitions de la 5ᵉ édition de l’Africa Place Marketing, dédiée au rôle stratégique des grands événements dans l’attractivité et le développement durable des territoires africains.

La Nouvelle Tribune : Quels étaient les objectifs spécifiques que Casablanca Events et Animation espérait atteindre en organisant cette édition de l’Africa Place Marketing sur le thème des grands événements ?

Mohamed Jouahri : L’objectif principal de cette 5ème édition de l’Africa Place Marketing est de mettre en lumière le rôle stratégique des grands événements dans l’attractivité des territoires africains. Ce n’est pas seulement une question de retombées économiques, mais aussi d’impact social et environnemental. En organisant cet événement, Casablanca Events et Animation souhaite démontrer que ces événements peuvent être des leviers pour la création d’emplois, la mise en valeur des ressources locales et le renforcement de l’image des territoires. Cette édition met en avant l’importance d’une planification durable pour que ces événements laissent un héritage durable pour les générations futures.

Comment cette édition se distingue-t-elle des précédentes en termes d’approche et d’engagement envers une attractivité territoriale inclusive et durable ?

L’édition 2024 de l’Africa Place Marketing marque une évolution importante par rapport à l’édition précédente. En 2023, l’événement s’était centré sur « L’Identité Territoriale : Vecteur d’une attractivité Résiliente et Soutenable », mettant en lumière la capacité des territoires à maintenir une attractivité dans des contextes de crise et de changements rapides. En 2024, la thématique se développe davantage en introduisant les grands événements comme catalyseurs de transformation territoriale. L’accent est mis sur la manière dont des événements majeurs, tels que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, les expositions universelles ou bien les festivals internationaux, peuvent non seulement dynamiser un territoire mais aussi l’aider à se transformer de manière globale et durable.

Cette édition va plus loin en considérant les grands événements comme un levier de développement intégré, où la planification doit impérativement inclure une approche inclusive et respectueuse des enjeux environnementaux et sociaux. L’idée est de collaborer étroitement avec les acteurs locaux, de s’assurer que leurs besoins et aspirations sont pris en compte dès la conception de ces événements. Cette approche permet de garantir que les bénéfices ne soient pas seulement économiques mais qu’ils profitent également aux citoyens à travers un héritage positif, durable et inclusif. Ce focus sur l’intégration du développement territorial dans une dynamique globale et durable distingue cette édition des précédentes, qui étaient plus centrées sur les impacts immédiats et la gestion des ressources.

En résumé, cette année, l’APM adopte une perspective plus holistique et prospective, tout en plaçant une forte attention sur la durabilité et la collaboration avec les communautés locales, pour que les grands événements deviennent des moteurs de transformation véritablement positifs pour les territoires.

Quels sont, selon vous, les grands défis auxquels les villes africaines font face lorsqu’elles accueillent des événements d’envergure, et comment Casablanca peut-elle servir de modèle ?

Les villes africaines font face à plusieurs défis majeurs lorsqu’elles accueillent des événements de grande envergure, notamment l’insuffisance d’infrastructures modernes, les coûts élevés, et parfois la gestion de l’image du continent à l’international. Ces défis peuvent freiner l’attractivité de certaines destinations. Casablanca, en tant que ville dynamique, peut servir de modèle en montrant comment un événement bien organisé, avec une vision stratégique et une forte implication des acteurs locaux, peut avoir des retombées positives et durables. Grâce à des initiatives comme l’Africa Place Marketing, Casablanca démontre qu’il est possible de réussir une gestion équilibrée entre développement économique, social et environnemental, tout en renforçant son image à l’échelle internationale.

Comment Casablanca peut-elle capitaliser sur cet événement pour renforcer son positionnement en tant que hub du marketing territorial en Afrique ?

L’Africa Place Marketing représente une occasion unique pour Casablanca de renforcer son rôle de leader dans le domaine du marketing territorial en Afrique. En accueillant cet événement, la ville met en avant ses atouts en matière de gestion de grands événements, tout en illustrant son engagement envers des pratiques inclusives et durables. Casablanca a l’opportunité de se positionner comme un modèle pour d’autres villes africaines qui cherchent à maximiser les retombées positives des événements internationaux. Cela lui permet aussi de renforcer son image en tant que destination stratégique pour les événements mondiaux et de capter l’attention des acteurs clés du développement territorial à travers l’Afrique.

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de grands événements internationaux qui ont permis à Casablanca de renforcer son image de marque et son attractivité touristique ?

Casablanca accueille plusieurs grands événements internationaux qui renforcent son image de marque et son attractivité touristique. Parmi les plus notables, le Marathon International de Casablanca, le Wecasablanca Festival et le Festival Jazzablanca, le Casablanca Smart City ainsi que les salons majeurs. Ces événements dynamisent l’économie locale et positionnent Casablanca comme un hub d’attractivité territoriale, générant des retombées positives sur les plans touristique, économique et social.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

Partagez cet article :