Dans cet entretien exclusif, M. Fouad Chaguer, PDG d’Attijari Capital Management, revient sur la création du Fonds Africain d’Efficacité Énergétique (FAEE), une initiative pionnière qui vise à mobiliser des ressources pour accélérer la transition énergétique sur le continent. Ce fonds, structuré sous la forme d’un OPCC (Organismes de Placement Collectif en Capital), s’adresse aux institutions marocaines de premier plan et propose des solutions novatrices pour relever les défis de la décarbonation en Afrique, tout en promouvant des projets d’infrastructures durables et responsables.

La Nouvelle Tribune : M. Chaguer, vous dirigez Attijari Capital Management en tant que PDG, à ce titre, est-ce à cette entité que revient la création du premier fonds d’investissement annoncée vendredi dernier ? en seriez-vous le gestionnaire ?

M. Fouad Chaguer : Le Fonds Africain d’Efficacité Energétique sera géré par Attijari Capital Management, une filiale à 100% d’Attijari Invest, créée pour la gestion exclusive des OPCC. Ce fonds bénéficie du soutien naturel d’Attijari Invest, une filiale d’Attijariwafa bank spécialisée dans le Private Equity. Attijari Invest gère une quinzaine de véhicules d’investissement dans divers secteurs, avec près de 5 milliards de dirhams d’engagements sous gestion. L’équipe, composée d’une dizaine de professionnels expérimentés, opère selon les meilleurs standards internationaux de gouvernance

Comment le FAEE sera-t-il structuré en tant que fonds d’investissement. Sera-t-il doté de participations d’investisseurs institutionnels ? Selon quel procédé ?

Le Fonds Africain d’Efficacité Energétique est structuré sous la forme OPCC-RFA. Il a été agréé par l’AMMC en juillet dernier. Son tour de table est composé d’institutions marocaines de premier plan, notamment des compagnies d’assurances et des banques.

Dans quelle mesure des investisseurs africains vont-ils y souscrire ? Son qualificatif d’africain fait-il référence au champ d’investissement uniquement ? Et de façon plus générale, le FAEE, cherchera-t-il également des investisseurs internationaux ? Quel est le montant de la première levée de fonds ?

Le tour de table du premier closing est exclusivement composé d’institutionnels marocains. Il est prévu de faire appel, pour les prochaines levées, à des investisseurs aussi bien marocains qu’internationaux. Le premier closing s’élève à 200 millions de dirhams. Le terme “Africain” fait référence à son champ d’investissement. Les premiers projets seront réalisés au Maroc, suivis par quelques projets ciblés dans plusieurs autres pays du continent.

M. Rouissi, dans son intervention, a précisé que le fonds d’investissements FAEE va promouvoir des pratiques financières responsables et innovantes, pouvez-vous en préciser les caractéristiques ?

Le Fonds Africain d’Efficacité Énergétique (FAEE) propose une solution novatrice pour surmonter les obstacles financiers, techniques et opérationnels auxquels les entreprises font face dans le développement et la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique et de décarbonation. Le FAEE a pour objectif de soutenir et d’accélérer la transition énergétique des entreprises marocaines et africaines en leur offrant une solution complète et clé en main, conçue et réalisée par des partenaires techniques de renom.

M. Chaguer, vous avez signé un partenariat avec Econoler, un consultant international qui a 40 ans d’expérience dans les projets d’efficacité énergétique, est-ce inédit en la matière et en Afrique ?

Econoler est le partenaire d’Attijari Invest dans la structuration et la bonne marche technique du Fonds. Il s’agit d’un leader mondial des services-conseils en matière d’efficacité énergétique depuis plus de 40 ans. Econoler opère, dans plusieurs pays à travers le monde, dans la conception, la mise en œuvre, l’évaluation et le financement de programmes et de projets d’efficacité énergétique et de transition énergétique. Il est le concepteur et gestionnaire de SOFIAC Canada et de SOFIAC France, deux Super-ESCO privées opérant selon un modèle économique quasi-similaire à celui du FAEE. Par ailleurs, Econoler a agi en tant que partenaire technique des premières Super ESCO publiques dans divers contrées (Dubai, Inde) et gère depuis 17 ans le fonds Bulgare pour l’Efficacité Energétique. Econoler a participé à environ 5.000 initiatives d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans plus de 165 pays.

Lors de la cérémonie, le FAEE a signé un MOU avec Vinci Energies, un des partenaires techniques jouant un rôle majeur dans la mise en œuvre des projets d’efficacité énergétique chez les clients.

Propos recueillis par Afifa Dassouli

