PARTAGER Entretien : La gestion des risques est synonyme de responsabilité et de transparence

Entretien avec M.Ahmed Jamal Bouaichi, Senior Advisor in Multifamily Housing for US Gouvernment

Dans cet entretien, M. Bouaichi revient sur l’importance stratégique du Risk Management pour une structure qui se veut compétitive, solide et ambitieuse.

La Nouvelle Tribune : Tout d’abord, qu’est-ce que le Risk Mangement ?

Jamal Bouaichi : La gestion des risques est une pratique utilisée par les entreprises et les organisations du monde entier pour identifier, évaluer, gérer et atténuer les risques. À mon avis, le facteur le plus important dans la gestion des risques est le «risque opérationnel» qui est l’exposition à des pertes dues à des processus internes, des personnes, des systèmes ou des événements externes inadéquats ou défaillants. Le principal objectif de la gestion des risques est de faciliter une meilleure prise de décision grâce à une compréhension structurée des opportunités et des menaces. Pour qu’une organisation réussisse à gérer ses risques, elle doit commencer à promouvoir et à mettre en œuvre un niveau élevé de sensibilisation à la gestion des risques à tous les niveaux de l’organisation. Une évaluation des risques menée par l’un des plus grands hôpitaux des États-Unis a révélé que le préposé au stationnement avait un rôle majeur dans leur succès, ou leur échec, puisque cette personne était la première et la dernière personne à avoir des contacts avec leurs clients. Bien qu’une approche fondée sur la conformité soit efficace pour gérer les risques évitables, elle est inadéquate pour les risques stratégiques ou les risques externes, qui nécessitent une approche différente basée sur des discussions ouvertes sur les risques et la transparence.

Comment faire pour identifier un risque ?

Une identification des risques est un processus simple et commence par demander et capturer ce qui suit: Que s’est-il passé? Pourquoi cela est-il arrivé ? Qui l’a identifié? Comment a-t-il été identifié ? Et qu’aurions-nous pu faire pour l’éviter ? Cependant, une évaluation des risques est une approche systématique pour identifier et évaluer les événements susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs d’une organisation. En résumé, la gestion des risques contribue à renforcer notre capacité à évaluer des alternatives, à établir des priorités et à développer la meilleure approche qui nous aidera à atteindre nos objectifs stratégiques.

Qu’en est-il de l’expérience américaine en la matière ?

Ces dernières années, tous les secteurs de l’économie américaine se sont concentrés sur la gestion des risques pour accroître la confiance et obtenir les résultats souhaités. Il est clair qu’une culture de gestion des risques est désormais intégrée dans la plupart des organisations, et il existe un niveau élevé de sensibilisation et d’appropriation de la gestion des risques à tous les niveaux. Je crois que sur la base de mon expérience et de mon interaction avec différents intervenants sur ce sujet, l’économie américaine vit au rythme de la valeur ajoutée de la gestion des risques. À ce titre, les organisations sont disposées à investir ce processus en termes de recrutement, de formation et d’achat d’outils de gestion des risques; ce qui pourrait coûter des millions de dollars pour aider à gérer et à atténuer leurs risques. Plus important encore, la gestion des risques a permis aux organisations américaines de créer des forums pour débattre des risques dans les silos fonctionnels; ce qui est un facteur très important pour capturer les meilleures pratiques et réaliser des économies de coûts. J’ai eu l’occasion de participer à des tables rondes sur ce sujet lors de plusieurs événements et j’ai également été invité par des agences gouvernementales telles que VA, DOT et HHS pour partager avec eux notre cadre et les outils que nous avons développés dans la gestion des risques.

Comment l’imaginez-vous au Maroc ?

Je ne sais pas si la gestion des risques a été introduite au Maroc, mais je recommande vivement la mise en place d’un processus formalisé de gestion des risques. Le Maroc devrait mener des recherches sur ce sujet et développer un cadre pour aider à identifier, évaluer et atténuer certains des risques éventuels qu’une entreprise pourrait rencontrer. Je pense que cette mise en œuvre capturera au minimum les profils de risque; qui devraient être intégrés dans leurs plans stratégiques. D’après mon expérience de la gestion des risques dans le secteur privé et au gouvernement fédéral, j’ai constaté que les experts en risques sont intégrés dans le secteur d’activité et relèvent à la fois des cadres supérieurs et d’une fonction de gestion des risques centralisée et indépendante. Il était clair que le contact en face à face avec le secteur d’activité assigné permet aux experts en risques de se poser en permanence des questions «et si», en remettant en question les hypothèses des dirigeants et des gestionnaires et en les poussant à examiner différents scénarios. C’est toujours une bonne idée d’obtenir une nouvelle perspective de quelqu’un qui regarde votre processus avec un objectif différent. Il ne s’agit pas de «sortir des sentiers battus», mais de vraiment trouver une «meilleure boîte». J’imagine que l’introduction et la mise en œuvre d’une gestion des risques devraient permettre au Maroc de promouvoir la transparence et la responsabilité dans tous les secteurs, mais surtout elle renforcera la façon dont nous faisons des affaires en termes d’identification et de gestion des risques. Cela facilitera l’introduction de nouveaux contrôles pour combler les lacunes de certains processus et nous éloignera du statu quo. Je pense qu’un processus solide de gestion des risques devrait permettre aux dirigeants marocains d’identifier, d’évaluer et d’exploiter les risques qu’ils devraient prendre pour leurs processus, tout en maintenant des contrôles appropriés pour garantir des opérations efficaces et efficientes. Cela leur permettra également d’être plus réactifs, conscients de leur profil de risque et de l’aligner sur leur plan stratégique.

Dans quelle mesure la gestion des risques pourrait-elle améliorer la compétitivité des entreprises ?

Il y a plusieurs avantages que la gestion des risques pourrait offrir à l’entreprise en matière de compétitivité. La gestion des risques pourrait ainsi améliorer la planification stratégique, la prise de décision, la circulation des informations, hiérarchiser et gérer de manière proactive les risques; établir des systèmes d’alerte précoce et des stratégies d’escalade… Plus important encore, elle favorise la responsabilité et l’intégrité du travail de l’entreprise et contribue à clarifier la gestion de l’incertitude qui marque le monde des affaires d’aujourd’hui.

Quels sont selon vous les avantages de la gestion des risques pour le développement de l’entreprise ?

L’introduction d’une culture de gestion des risques permet à l’entreprise d’identifier, de traiter, d’atténuer et de réagir aux problèmes actuels et aux risques émergents. Cette approche offre une plate-forme intégrée pour aider l’entreprise à comprendre la nature des risques. Cette approche permet également l’analyse des risques multiples dans les silos de l’entreprise et fournit des informations exploitables et la mise en œuvre de nouveaux contrôles pour aider à optimiser les performances. Un autre avantage clé est que la gestion des risques promeut la responsabilité et la transparence d’une entreprise. En résumé, une gestion solide des risques présente de multiples avantages dans l’environnement économique en mutation permanente de nos jours. Je pense qu’aujourd’hui plus que jamais, les entreprises doivent être encouragées à adopter une culture de gestion des risques.

Propos recueillis par Hassan Zaatit