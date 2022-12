Le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq a indiqué mardi que le nombre des élèves qui suivent leur scolarité cette année dans l’enseignement traditionnel se chiffre exactement à 36.898 apprenants.

Dans une réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur les »mesures prises en faveur de la maintenance des écoles de l’enseignement traditionnel et leur conservation », posée par le groupe Authenticité et Modernité (PAM), il a fait savoir que le nombre de ce type d’école est passé de 114 à 293, tout comme le budget qui leur est consacré, 324 millions de dirhams en 2022 contre seulement 3 millions de dirhams en 2004.

Un fait qui a permis, selon lui, de construire et de réhabiliter de nombreux établissements, outre les travaux d’aménagement et d’extension, assurant que toutes les écoles de l’enseignement traditionnel ont été équipées par des outils informatiques et autres matériels pédagogiques pour un coût total de 95 millions de dirhams.

Il a aussi fait état de l’amélioration des conditions matérielles et sociales des élèves et du corps enseignant et administratif à travers la révision en hausse des primes, comme en témoigne le montant alloué à cet effet qui est passé de 16.900.000 dirhams en 2004 à 250 millions de dirhams en 2022, outre un montant annuel de 15 millions de dirhams réservé à l’équipement des écoles de l’enseignement traditionnel ainsi que l’instauration d’une bonne gouvernance administrative dans leur gestion.

M. Taoufiq a conclu en affirmant que son département veille à l’uniformisation des programmes scolaires dans l’enseignement traditionnel et leur adaptation avec les nouveautés juridiques et pédagogiques.

