Enseignement : plus de 6000 candidats admis aux examens d’aptitude professionnelle

Quelque 6.191 candidats sur 36.256 ont été admis aux épreuves finales des examens d’aptitude professionnelle au titre de l’année 2017, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les candidats admis se répartissent entre le corps enseignant, avec 5.740 candidats, le corps de support administratif, pédagogique et social (222), le corps d’orientation et de planification pédagogique (29), le corps de gestion et de contrôle matériel et financier (48) et le corps des cadres communs (152), précise le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, les résultats complets des dites épreuves sont disponibles sur le site web du ministère (www.men.gov.ma).

