Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a affirmé jeudi que le gouvernement « n’a pas fermé et ne fermera pas la porte du dialogue avec les enseignants » qui sont considérés comme des « alliés dans le processus de réforme du système éducatif ». Soulignant que le gouvernement appliquera les dispositions légales relatives aux retenues sur les salaires des enseignants grévistes, M. Baitas a précisé, en réponse aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, que cette mesure est une disposition légale et que le gouvernement « ne peut pas aller à l’encontre de la loi ».

L’Exécutif « reste attaché au partenariat avec les enseignants, fondé sur un niveau élevé de responsabilité afin de forger et de reconstruire la confiance mutuelle », a-t-il relevé, ajoutant que la réforme du système éducatif nécessite une collaboration réelle avec les membres du corps enseignant. Évoquant la réunion tenue par le Chef du gouvernement avec les syndicats sur ce sujet, le ministre délégué a souligné que le communiqué publié à l’issue de cette réunion « a été clair » concernant la volonté de collaborer étroitement dans le cadre d’un dialogue ouvert, en prenant en compte les acquis des enseignants et l’intérêt de l’élève.

La réforme du secteur de l’éducation passe par le dialogue, a indiqué M. Baitas, insistant sur l’urgence d’assurer la reprise des cours pour garantir l’égalité des chances pour l’ensemble des enfants marocains et soulignant la nécessité d »‘une démarche concertée et rapide pour aborder les différentes problématiques et dissiper les appréhensions exprimées par les enseignants de manière sereine, transparente et raisonnable ».

Le budget de l’année 2024 est « éminemment social »

Le budget de l’année 2024 est « éminemment social », a affirmé par ailleurs Mustapha Baitas.

Et de préciser que le projet de loi de finances 2024 a consacré, dans nombre de ses dispositions, les principes de l’État social, notant que le total des budgets des secteurs de la santé et de l’éducation avoisine les 107 milliards de dirhams (MMDH), soit 10% du PIB.

Un budget de 10 MMDH a été consacré au logement, 10 MMDH au système « Solidarité AMO », 25 MMDH aux allocations familiales directes alors qu’un montant de 16 MMDH a été alloué à la Caisse de compensation, ce qui représente une part globale de 40% du PIB dédiée à la consolidation de l’État social, a-t-il détaillé.

Par ailleurs, le ministre délégué a souligné que le financement de l’État social requiert l’application des réformes fiscales contenues dans la Loi de finance 2024 et qui sont en droite ligne avec la loi-cadre relative à la réforme fiscale et les recommandations des Assises nationales sur la fiscalité.

L’amélioration de la production et du contrôle législatifs, principal objectif du ministère pour 2024

Le ministre a également expliqué que la contribution à l’amélioration de la production et de contrôle législatifs constitue l’un des objectifs stratégiques de son département au titre de l’année 2024.

« Le ministère œuvrera à renforcer l’évaluation des séances de politiques publiques, à suivre le cheminement des questions écrites à travers le système informatique intégré dédié au suivi de l’action législative et au contrôle de l’action gouvernementale, tout en améliorant la réactivité du gouvernement lors des séances de questions orales au Parlement », a souligné M. Baitas.

Le ministère s’efforce également à améliorer la communication et la coordination entre les différents départements gouvernementaux en matière des relations avec le pouvoir législatif, a relevé M. Baitas, ajoutant que son département œuvre aussi à renforcer les compétences des conseillers chargés des affaires parlementaires au sein des cabinets ministériels.

Le ministre a fait remarquer qu’il y aura également un suivi des travaux de la Commission technique chargée des initiatives législatives parlementaires et une coordination avec les représentants des départements gouvernementaux au sein de ladite Commission pour réagir aux propositions de lois, rappelant que le processus d’échange électronique entre le ministère et les deux Chambres du Parlement, notamment en ce qui concerne les questions et les réponses, a été lancé cette année.

S’agissant des relations avec la société civile, M. Baitas a fait savoir que son département continuera à mettre en œuvre plusieurs programmes et projets liés à la stratégie « Nassij » pour la période 2022-2026, en se concentrant sur les chantiers de l’environnement juridique, du renforcement des capacités des associations, de la promotion de la participation citoyenne, de la valorisation du travail associatif, du partenariat avec les associations pour un accès juste au financement public et du travail associatif, outre l’accompagnement de la transformation numérique des associations.

Dans ce sillage, il a expliqué que le ministère poursuivra l’élaboration d’un projet de loi relatif à la concertation publique et d’un autre projet de loi relatif au travail associatif, en plus du suivi du processus du nouveau projet de décret relatif au partenariat entre l’Etat et les associations et contribuera à la mise en œuvre d’une loi relative au registre national des associations, outre la publication des arrêtés prévus par le décret portant application de la loi N° 06.18 relative à l’organisation du volontariat contractuel.

Pour ce qui est de la transition numérique des associations de la société civile, le ministre a fait savoir que son département travaillera sur le développement d’une plateforme numérique nationale baptisée « sociétécivile.ma », précisant qu’elle inclura des données et des services numériques liés aux textes juridiques et constituera un espace commun entre tous les départements gouvernementaux.

Sur un autre registre, M. Baitas a fait observer que parmi les objectifs stratégiques de son département figurent l’instauration d’une communication gouvernementale efficace destinée à l’opinion publique, en plus de la mise en place de systèmes efficients de transparence et de bonne gouvernance.

LNT avec Map

