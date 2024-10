Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, réalisée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), indiquent une stabilité relative de l’Indice de Confiance des Ménages (ICM) au troisième trimestre de 2024. Cet indicateur, essentiel pour évaluer le climat économique et social, s’établit à 46,2 points, contre 46,1 points au trimestre précédent et 46,5 points au même trimestre de l’année 2023. Cette stagnation révèle des attentes plutôt moroses de la part des ménages, malgré quelques évolutions spécifiques sur les divers aspects économiques et financiers qui influencent leur quotidien.

Inquiétudes persistantes pour l’évolution du niveau de vie

L’une des principales composantes de l’ICM concerne la perception qu’ont les ménages de l’évolution de leur niveau de vie. Au troisième trimestre de 2024, les résultats montrent que la majorité des ménages continue de ressentir une dégradation significative. En effet, 80,6% des répondants estiment que leur niveau de vie s’est détérioré au cours des 12 derniers mois, contre seulement 4,8% qui constatent une amélioration, et 14,6% qui considèrent qu’il est resté stable.

Le solde d’opinion relatif à l’évolution passée du niveau de vie, toujours négatif, s’établit à -75,8 points, s’améliorant légèrement par rapport aux -78,2 points du trimestre précédent et aux -81,5 points enregistrés un an plus tôt. Cela suggère que bien que la majorité des ménages exprime des perceptions négatives, certains indices laissent entrevoir une stabilisation dans l’ampleur de la détérioration.

Les perspectives pour les 12 mois à venir n’offrent guère plus d’optimisme. Près de 56,9% des ménages anticipent une nouvelle dégradation de leur niveau de vie, tandis que 35,5% pensent qu’il restera inchangé et seulement 7,6% espèrent une amélioration. Le solde d’opinion concernant cette projection future est de -49,3 points, affichant ainsi une aggravation par rapport aux -46,1 points du trimestre précédent. La détérioration de la perception des ménages quant à leur avenir économique reflète des attentes globalement pessimistes, accentuées par un contexte économique incertain.

Chômage : des attentes négatives toujours prégnantes

L’emploi reste un sujet de préoccupation majeure pour les ménages marocains. L’enquête révèle que 82,2% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois. Ce sentiment largement partagé n’a pas changé de manière significative par rapport au trimestre précédent (82,3%) ou à la même période l’année dernière. Seuls 5,9% des ménages envisagent une baisse du chômage, ce qui traduit une faible confiance dans la reprise du marché de l’emploi.

Le solde d’opinion concernant cette composante de l’ICM s’établit à -76,3 points, très proche des -76,2 points observés un trimestre plus tôt, mais en légère amélioration par rapport aux -81,9 points de l’année précédente. Cette stabilité dans les attentes négatives souligne une perception persistante d’un marché du travail en difficulté, ce qui affecte directement la confiance des ménages.

Des ménages réticents à consommer

Le climat économique perçu comme défavorable pèse également sur les décisions d’achat des ménages, notamment en ce qui concerne les biens durables. Au troisième trimestre 2024, 78,7% des ménages considèrent qu’il n’est pas opportun de faire de tels achats, un chiffre qui reflète l’incertitude économique et la prudence des ménages face à l’avenir. En revanche, seuls 9% jugent le moment propice à de telles dépenses.

Le solde d’opinion pour cet indicateur s’établit à -69,7 points, une valeur qui témoigne d’un sentiment de réticence quasi généralisé, même si elle s’améliore légèrement par rapport à l’année précédente (-71,5 points). Ce résultat suggère que malgré une stabilité apparente de l’ICM, les ménages demeurent prudents et attendent des signes plus clairs de reprise avant d’envisager des achats conséquents.

Une situation financière toujours difficile

L’enquête du HCP dresse également un tableau mitigé de la situation financière des ménages. En effet, 54,9% d’entre eux déclarent que leurs revenus couvrent à peine leurs dépenses, tandis que 42,2% doivent recourir à l’endettement ou puiser dans leur épargne pour subvenir à leurs besoins. Seuls 2,9% des ménages parviennent à épargner une partie de leurs revenus, ce qui reflète une faible capacité d’épargne dans un contexte de pressions économiques croissantes.

Le solde d’opinion concernant la situation financière actuelle des ménages s’établit à -39,3 points, une légère amélioration par rapport au trimestre précédent (-40 points). Ce résultat montre que, bien que les ménages continuent à faire face à des difficultés financières, la situation ne s’est pas significativement détériorée par rapport aux mois précédents.

Quant à l’évolution de leur situation financière sur les 12 derniers mois, 53% des ménages constatent une dégradation, contre seulement 4,6% qui observent une amélioration. Le solde d’opinion sur cet indicateur s’établit à -48,4 points, marquant une amélioration par rapport au trimestre précédent (-53,2 points). Cette légère embellie pourrait indiquer que les ménages commencent à voir certains signes de stabilisation, malgré une conjoncture encore difficile.

Epargne et inflation sous pression

Outre les composantes principales de l’ICM, l’enquête du HCP met en lumière d’autres aspects des conditions de vie perçus par les ménages. Parmi eux, la capacité à épargner reste une problématique majeure. Seuls 10,9% des ménages pensent pouvoir épargner au cours des 12 prochains mois, contre 89,1% qui jugent cela impossible. Le solde d’opinion pour cet indicateur reste négatif à -78,2 points, bien que légèrement amélioré par rapport au trimestre précédent (-80,4 points).

Enfin, la perception de l’évolution des prix des produits alimentaires continue de préoccuper les ménages. Au troisième trimestre de 2024, 97,5% des ménages ont constaté une hausse des prix au cours des 12 derniers mois, et 84,4% s’attendent à une nouvelle augmentation dans l’année à venir. Le solde d’opinion concernant cet indicateur s’établit à -83,5 points, marquant une aggravation par rapport aux trimestres précédents, et reflétant les craintes d’une inflation persistante.

Une confiance fragilisée mais stable

Les résultats de l’enquête du HCP montrent que, malgré la stabilité de l’Indice de Confiance des Ménages, les perspectives économiques demeurent incertaines et les ménages restent préoccupés par la dégradation de leur niveau de vie, le chômage, et la hausse des prix. Si certains indicateurs montrent des signes de stabilisation, comme la situation financière actuelle ou la capacité à épargner, la prudence reste de mise dans les anticipations des ménages pour les mois à venir.

