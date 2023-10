Un accord de prêt vert de 100 millions d’euros pour construire des centrales solaires de 360 millions d’euros destinées à la production d’engrais à faible teneur en carbone a été signé entre la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, et le Groupe OCP.

Cet accord vise à augmenter la production d’engrais à faible teneur en carbone en utilisant l’énergie solaire, contribuant ainsi à l’écologisation des systèmes alimentaires mondiaux et à la réduction de leur vulnérabilité aux fluctuations des prix des hydrocarbures, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

En vertu de cet accord, deux centrales solaires seront construites pour fournir de l’énergie propre aux activités de l’OCP dans les villes minières de Benguerir et de Khouribga, qui abritent les plus grandes réserves de phosphates au Maroc et dans le monde », précise le communiqué.

Ces centrales auront une capacité combinée de 400 mégawatts-crête (MWc) et jusqu’à 100 mégawattheures (MWh) de stockage en batterie, ce qui en fait le premier projet solaire photovoltaïque à grande échelle doté d’une infrastructure de stockage intégrée au Maroc, et le plus grand en Afrique du Nord.

« L’accord d’aujourd’hui constitue une étape majeure vers notre objectif d’utiliser 100% d’énergie renouvelable dans notre production d’engrais d’ici 2027 », déclare le président-directeur général du Groupe OCP, Mostafa Terrab, cité par le communiqué.

Et d’ajouter : « Notre collaboration croissante avec IFC reflète notre alignement sur l’urgence de relever simultanément les défis mondiaux de la sécurité alimentaire et du changement climatique ».

De son côté, le directeur général d’IFC, Makhtar Diop a exprimé la fierté de l’IFC de soutenir OCP dans sa démarche de réduction de son empreinte carbone, une stratégie qui aura des effets positifs à long terme non seulement au Maroc, mais aussi sur l’approvisionnement alimentaire mondial ».

« L’industrie des engrais a besoin d’entreprises de premier plan comme OCP pour s’engager sur la voie du développement durable, et IFC est déterminée à soutenir cette transition importante », a-t-il dit.

Le programme solaire du Groupe OCP est mis en œuvre par OCP Green Energy SA, sa filiale détenue à 100% et créée en 2022 pour développer les activités de production d’énergies renouvelables du Groupe OCP.

Cela fait partie du programme d’investissement vert de 13 milliards de dollars du Groupe OCP qui vise à augmenter sa production d’engrais verts et à convertir entièrement ses opérations à l’énergie verte d’ici à 2027.

Ce projet s’appuiera également sur l’expertise d’INNOVX, une entreprise multisectorielle lancée par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) dédiée au développement d’entreprises et d’écosystèmes innovants et durables à fort impact local.

L’accord de prêt vert d’IFC avec OCP s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à accroître les investissements et les projets liés au climat dans les marchés émergents, à décarboner les économies et à s’adapter au réchauffement de la planète.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre de la Plateforme mondiale pour la sécurité alimentaire d’IFC, un mécanisme de financement de 6 milliards de dollars lancé en 2022 afin de renforcer la capacité du secteur privé à répondre à la crise alimentaire et à soutenir la production durable de nourriture.

Un prêt vert est une forme de financement de projets remplissant les conditions requises et contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux tels que l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique, a conclu le communiqué.

LNT avec Map

