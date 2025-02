La capacité totale de production des projets d’énergie éolienne au Maroc a atteint 2.373 mégawatts (MW) à fin 2024, a annoncé la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali, lors de son intervention à la Chambre des représentants.

Répondant à une question orale sur le « bilan des réalisations dans le domaine de l’énergie éolienne », la ministre a précisé que ces projets ont été développés dans le cadre de la production contractuelle régie par la loi 13-09 sur les énergies renouvelables, ainsi que dans le cadre de l’autoproduction.

Elle a également souligné que le plan pluriannuel mis en place par le ministère prévoit une capacité supplémentaire de 2,6 GW entre 2023 et 2027, nécessitant un investissement de plus de 36 milliards de dirhams.

Les projets éoliens jouent un rôle clé dans le développement industriel en favorisant l’intégration locale. Grâce à l’emploi de main-d’œuvre locale, ainsi qu’à l’acquisition d’équipements et services nationaux, ces initiatives génèrent de la valeur ajoutée pour l’économie marocaine. La ministre a également mis en avant le potentiel du Maroc en énergie éolienne, notamment sur la côte atlantique et dans la région de Tanger, où les vents peuvent atteindre des vitesses comprises entre 7,5 et 11 mètres par seconde.

MASEN : Plus de 236 projets de développement local réalisés

Par ailleurs, l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) a mis en œuvre plus de 236 projets de développement local jusqu’en 2024, pour un budget dépassant 250 millions de dirhams (MDH), a révélé Mme Benali. Ces projets ont bénéficié à plus de 130.000 personnes à travers le Royaume.

Dans le cadre de ces initiatives, 13 caravanes médicales ont été organisées et des prestations de santé ont été fournies dans des hôpitaux publics, touchant 27.000 bénéficiaires. De plus, neuf projets d’amélioration de l’accès à l’eau potable ont été réalisés dans la province de Ouarzazate.

À Al Haouz, MASEN a également contribué à l’approvisionnement en électricité de villages reculés grâce à l’installation de mini-réseaux solaires photovoltaïques couplés à des batteries de stockage.

Enfin, Mme Benali a annoncé que 5 GW d’énergies renouvelables ont été intégrés au réseau électrique national, renforçant ainsi l’autonomie énergétique du Maroc. Ces projets ont également favorisé la création de milliers d’emplois directs et indirects, tout en contribuant au désenclavement des zones rurales.

