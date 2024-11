Le nombre de superviseurs chargés d’assurer l’encadrement religieux des Marocains du monde, envoyés à l’étranger en 2024, s’est élevé à 372 personnes, a déclaré lundi le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Ces délégations d’Oulémas, de prédicateurs et de récitateurs du Saint Coran ont concerné neuf pays: La France, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède, le Danemark et le Canada, a précisé le ministre, qui répondait à une question sur « l’encadrement religieux des MRE » lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques dispose de canaux de coopération et de communication ouverts avec les instances officielles, représentées par les ambassades et les consulats, ainsi qu’avec les associations gestionnaires de mosquées dans les pays d’accueil, qui servent d’interlocuteurs des autorités et d’organismes chargés de la gestion des affaires religieuses et des partenariats pour la réalisation de projets au profit des MRE, a expliqué M. Toufiq.

Et d’ajouter que son Département consacre des subventions annuelles au profit des associations actives dans le domaine de l’encadrement religieux, dont la valeur s’est élevée à 96 millions de dirhams en 2024, en plus d’autres mesures comme l’octroi d’exemplaires du Saint Coran aux mosquées et centres islamiques des MRE et l’organisation de visites de terrain.

M. Toufiq a annoncé, par ailleurs, le lancement de deux projets en 2025, en coordination avec le Conseil supérieur des oulémas et le Conseil européen des oulémas marocains. Il s’agit d’un programme de communication destiné aux MRE, impliquant trois générations et proposé en cinq langues européennes, ainsi que d’un programme répondant aux questions sur la charia, également disponible en plusieurs langues.

LNT avec Map

