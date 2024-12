S2M, Société Maghrébine de Monétique, et Visa viennent de signer une convention de partenariat en Irak, encadrant le lancement de la solution de paiement Tap-To-Phone. Pour les signataires, c’est une innovation qui va révolutionner le paysage des paiements en Irak, en permettant aux vendeurs d’accepter les paiements via smartphones, sans besoin d’investissement supplémentaire en matériel.

Concrètement, la solution de S2M, qui utilise la technologie Tap-To-Phone (TTP) de Visa, permet en effet aux commerçants disposant d’appareils Android équipés de la technologie Near Field Communication (NFC) d’accepter des paiements sans contact simplement en téléchargeant une application dédiée. Cette approche innovante élimine le besoin de terminaux de point de vente (POS) traditionnels et peut aider à faciliter une meilleure expérience de paiement pour les consommateurs.

L’un des principaux avantages opérationnels de Tap-To-Phone est sa capacité à permettre aux PME et aux commerçants d’accepter les paiements numériques à moindre coût, ouvrant ainsi la voie à une plus grande participation à l’économie numérique.

C’est en collaboration avec S2M, opérateur marocain de premier plan, que Visa propose aujourd’hui des solutions de paiement innovantes à des marchés émergents comme l’Irak. Ce lancement conjoint met non seulement en lumière les capacités robustes et l’expertise avancée des professionnels marocains, mais souligne également l’engagement de Visa à valoriser les talents locaux pour un impact régional et global. En exportant le savoir-faire marocain, Visa est prête à soutenir les acteurs technologiques locaux dans le développement du paysage des paiements numériques, favorisant la croissance économique et renforçant l’inclusion financière.

Pour Mohamed Amarti-Riffi de S2M, ce partenariat stratégique incarne l’engagement de S2M à autonomiser les commerçants grâce à des technologies innovantes, transformant ainsi l’expérience commerciale et facilitant la vie à chacun. En collaborant avec Visa, nous avons l’opportunité d’améliorer l’accessibilité des solutions de paiement digital et de promouvoir l’inclusion financière en Irak. Au cours des dernières années, nous avons été témoins du potentiel de croissance remarquable du marché irakien, et nous sommes déterminés à soutenir son écosystème de paiement, convaincus qu’ensemble, nous favoriserons une croissance plus inclusive et durable”.

Pour sa part, Mme Leila Serhan de Visa Afrique du Nord, affirme que cette solution innovante, 100% marocaine, va permettre aux PME et à tout type de commerçants d’accepter les paiements digitaux et à intégrer l’économie numérique : ‘‘ Cette approche confirme l’engagement de Visa à promouvoir les talents et les savoir-faire locaux à l’échelle régionale et globale.”

H.Z

