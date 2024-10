Dans son dernier rapport sur les défaillances d’entreprise à l’échelle mondiale, Allianz Trade révèle des perspectives plus sévères pour le paysage commercial mondial, avec des défaillances qui devraient augmenter de +11% en 2024 – une hausse encore plus forte que prévu.

Cette tendance préoccupante est attribuée à une combinaison de facteurs, notamment une demande mondiale encore timide, des incertitudes géopolitiques persistantes, et des conditions de financement inégales. Les secteurs de la construction, du commerce de détail et des services seront particulièrement touchés, avec des faillites qui devraient atteindre des niveaux alarmants. Plus de la moitié du PIB mondial sera affectée par des hausses à deux chiffres des défaillances, signalant un retour à des niveaux de vulnérabilité économique inédits. Les prévisions indiquent également que des millions d’emplois pourraient être menacés, notamment en Europe et en Amérique du Nord, renforçant les inquiétudes concernant la stabilité économique à long terme. Dans ce contexte difficile, les entreprises peinent à se redresser, malgré des mesures d’assouplissement monétaire qui, bien que bénéfiques pour la rentabilité, ne suffisent pas à résoudre l’ensemble des défis financiers.

Pas de baisse des défaillances d’entreprises au Maroc avant 2026

Selon le Rapport d’Allianz, le Maroc ne devrait pas connaître de diminution des défaillances d’entreprises avant 2026. Bien que l’on anticipe une réduction des cas d’insolvabilité « administratifs », les entreprises continueront à faire face à des retards de paiement et à une pression fiscale croissante. En 2024, environ 16 100 défaillances sont prévues, soit une hausse de 13 % par rapport à 2023, dépassant les niveaux d’avant la pandémie et ceux de la crise financière de 2008. En 2025, une nouvelle augmentation de 8 % est également attendue, soulignant la gravité de la situation par rapport à d’autres pays.

