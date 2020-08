PARTAGER Emirates : Reprise des vols vers 77 destinations

Emirates annonce la reprise de ses services passagers vers Conakry, Guinée et Dakar, Sénégal à partir du 3 septembre prochain, portant à huit le nombre total de villes desservies par la compagnie en Afrique. Les vols au départ de Dubaï vers Conakry et Dakar seront des services liés, opérés deux fois par semaine par l’avion d’Emirates le Boeing 777-300ER.*

L’ajout des services liés entre Conakry et Dakar portera le nombre de destinations du réseau élargit d’Emirates à 77 villes, offrant ainsi aux voyageurs des correspondances sûres et facilitées, vers et depuis des destinations au Moyen-Orient, en Asie de l’Ouest, en Europe, aux Amériques et en Extrême-Orient, avec une escale à Dubaï. Pour plus d’informations sur les itinéraires et les services actuels d’Emirates, visitez le www.emirates.com/wherewefly.

Les clients peuvent faire les reservations sur emirates.com ou via les agencies de voyage.

Les clients pouvent désormais faire escale ou se rendre à Dubaï, car la ville a rouvert ses portes aux voyageurs d’affaires et de loisir internationaux. Les tests PCR COVID-19 sont obligatoires pour tous les passagers entrants et en transit arrivant à Dubaï (et aux EAU), y compris pour les citoyens des EAU, les résidents et les touristes, quel que soit leur pays provenace.

La destinations Dubaï: Dubaï est l’une des destinations mondiales les plus populaires avec ses plages ensoleillées, ses activités patrimoniales et ses lieux de loisir. En 2019, la ville a accueilli 16,7 millions de visiteurs et a organisé des centaines de rencontres et d’expositions mondiales, ainsi que des évènements sportifs et de divertissement. Dubaï a été l’une des premières villes au monde à obtenir le label « Safe Travels » (Voyage en toute sécurité) du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC). Ce dernier approuve les mesures complètes et efficaces prises par Dubaï pour garantir la santé et la sécurité de ses visiteurs.

Prise en charge des frais médicaux liés au COVID-19: Les clients peuvent désormais voyager en toute confiance, car Emirates s’est engagée à couvrir les frais médicaux liés au COVID-19 s’ils sont diagnostiqués positifs au Covid-19 pendant leur voyage. Cette couverture est immédiatement effective pour les clients voyageant sur Emirates jusqu’au 31 octobre 2020 (le premier vol devant être effectué au plus tard le 31 octobre 2020), et est valable 31 jours à compter du moment où ils effectuent la première étape d’un vol. Cela signifie que les clients Emirates peuvent continuer à bénéficier de cette couverture médicale, même s’ils voyagent vers une autre ville après leur arrivée à leur destination Emirates. Pour plus de détails, visitez le : www.emirates.com/COVID19assistance.

La santé et la sécurité d’abord : Emirates a mis en place un ensemble complet de mesures à chaque étape du voyage pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés au sol et dans les airs, y compris la distribution de kits d’hygiène gratuits contenant des masques, des gants, des désinfectants pour les mains et des lingettes antibactériennes pour tous les passagers. Pour plus d’informations sur ces mesures et les services disponibles sur chaque vol, rendez-vous sur : www.emirates.com/yoursafety.

Conditions d’entrée des touristes: Pour plus d’informations sur les conditions d’entrée des visiteurs internationaux à Dubaï, rendez-vous sur: www.emirates.com/flytoDubai.

Les residents de Dubaï peuvent consulter les dernières exigencies en matière de voyage sur le: www.emirates.com/returntoDubai.

* Sous réserve des approbations du gouvernement.

LNT avec Cdp