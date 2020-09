Emirates reprend ses vols vers Casablanca

par AL |







Emirates annonce la reprise des services passagers vers Casablanca, au Maroc, à partir du 18 septembre prochain, tout en précisant que les approbations sont pour une durée limitée.

La compagnie porte ainsi le nombre de ses destinations africaines à 14. La destination Casablanca sera desservie à hauteur de trois vols par semaine les mercredis, vendredis et dimanches. Le vol Emirates EK751 fera le départ de Dubaï à 7h25 et atterrira à Casablanca à 12h45. Le vol de retour EK752 décollera de Casablanca à 14h45 et arrivera à Dubaï à 1h15 le lendemain.

Les clients peuvent réserver leurs billets sur emirates.com, sur l’application mobile d’Emirates, ou les bureaux de vente d’Emirates, les agences de voyage ainsi que les agences de voyage en ligne.

Il est à noter que la ville de Dubaï a rouvert ses portes aux voyageurs d’affaires et de loisir internationaux.

Emirates affirme dans un communiqué que les tests PCR COVID-19 sont obligatoires pour tous les passagers arrivant à Dubaï et aux EAU ou transitant par la base d’Emirates, y compris pour les citoyens des EAU, les résidents et les touristes, quel que soit leur pays d’origine. Il est à préciser que les voyageurs doivent se conformer aux exigences des autorités Marocaines pour être autorisés à voyager.