La sélection marocaine de football affrontera la République centrafricaine, les samedi 12 et mardi 15 octobre 2024 au Stade d’honneur d’Oujda, pour le compte des 3-ème et 4-ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Maroc-2025). Ces deux matchs sont programmés à 20h00, souligne la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.

Les Lions de l’Atlas occupent la première place du groupe B avec 6 points, après leurs deux succès respectivement face au Gabon (4-1) et le Lesotho (1-0). La République centrafricaine est 2-ème ex-æquo avec le Gabon (3 points).

La Coupe d’Afrique des Nations se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

LNT avec Map

