ElectroBousfiha, entreprise spécialisée dans la distribution de l’électroménager, la climatisation et l’ameublement, vient d’inauguré son nouveau Flagship store à Dar Bouazza, le plus grand de son réseau.

Avec cette ouverture, l’entreprise compte désormais 5 magasins implantés dans 5 villes du Royaume.

Ce nouveau magasin est stratégiquement situé sur la route d’Azemmour et vise à renforcer la présence d’ElectroBousfiha dans la région de Casablanca. Le nouveau showroom, qui a nécessité un investissement à hauteur de 20 MDH, s’étend sur 1200 m² et offre une riche gamme d’articles électroménagers innovants et ultra modernes à un excellent rapport qualité/prix.

L’entreprise propose également un service après-vente complet, une force de vente compétente et une garantie pour tous les produits allant d’un an jusqu’à 10 ans.

ElectroBousfiha prévoit également d’étendre sa présence à travers tout le Royaume et ambitionne de se positionner en tant que N°1 de la distribution de l’électroménager au niveau national avec des perspectives de développement à l’international, notamment en Afrique Subsaharienne.

