Elam Jay, le grand retour !

Le changement, c’est nous !

Les évènements spéciaux que le monde vit actuellement ne devront pas faire face à la créativité artistique, bien au contraire, c’est le moment de se remettre en question et faire changer les choses.

En effet, Elam se lance dans une série de messages forts et engageants, évoquant ainsi le rôle de l’humain durant la pandémie du COVID-19. Confiné de corps mais pas d’esprit, l’artiste nous fait voyager dans un univers où l’humain doit être prêt à confronter à l’avenir les différents obstacles que nous pouvons croiser dans notre vie. L’artiste, qui d’habitude emmène ses fans dans des environnement de joie et de fête, a décidé de partager aussi ses peines et les sentiments ressentis pendant la période du confinement.

13 millions de vues déjà !

Tourné dans sa propre demeure où l’artiste est confiné avec 12 personne (sa famille, ses employés), le clip vidéo expose le modèle du héros qui se trouve en nous, dans un décor époustouflant, utilisant un stylisme imposant et des effets spéciaux de haute voltige.

Elam en slameur, la vidéo lancée sur ses réseaux sociaux dépasse à ce jour, les 13 millions de vues en moins d’une semaine. un large public international a interagi positivement avec le contenu présenté par l’artiste marocain.

Le grand Retour !

Soutenu par sa famille, Elam signe ainsi son come-back international après une absence de près de 4 ans. Son dernier titre *Angelina* remonte à 2016. Ce grand retour sera couronné par la sortie d’un nouvel album courant 2020, avec huit chansons, pop main-stream en anglais pour le marché international, incluant des duos avec de grands artistes d’univers différents.

A rappeler que Elam Jay est un chanteur, compositeur, interprète, mais aussi producteur et propriétaire de Label aux US, avec plusieurs artistes dans le pipe. Il a récemment inauguré un grand studio à Miami (Etats-Unis) dedié aux productions et post-productions audiovisuelles de ses propres artistes.