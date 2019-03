PARTAGER El Otmani va à la rencontre des commerçants de Meknès

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani a tenu, vendredi à Meknès, une rencontre de communication en faveur des commerçants et des professionnels de la ville, dans le cadre des préparatifs pour les assises nationales de la fiscalité et du commerce, prévues prochainement.

Cette rencontre initiée par l’Espace marocain des professionnels de Fès-Meknès, a été l’occasion d’examiner certains problèmes dont souffrent les commerçants et les vendeurs dans la capitale ismaélite et ce, dans le but d’élaborer un dossier revendicatif, qui sera soumis au débat lors des prochaines assises.

Intervenant à cette occasion, M. El Othmani a mis l’accent sur le rôle important que jouent les commerçants et le commerce de proximité dans l’économie nationale, ajoutant que cette catégorie se trouve au cœur des réformes entreprises par le ministère de tutelle.

Le chef du gouvernement qui a regretté « le malentendu » suscité par le projet d’instauration du système informatique de facturation, a appelé l’ensemble des commerçants à s’approprier les progrès numériques, ajoutant que le gouvernement est « conscient » des problèmes dont souffre le secteur du commerce.

La prochaine rencontre nationale sur la fiscalité sera l’occasion d’élaborer de nouvelles propositions pour rendre le système fiscal plus efficace et au service du secteur, a-t-il dit.

Parmi les revendications exprimées par les commerçants de Meknès figurent notamment la lutte contre le secteur informel en matière de commerce, le lancement d’une réforme fiscale qui prend en considération les intérêts du petit commerçant et l’amélioration de la situation des commerçants de l’ancien médina de Meknès.

Le Chef du gouvernement avait annoncé, en janvier dernier, la suspension des dernières mesures relatives au système informatique de facturation, dans l’attente des rencontres prévues entre les départements gouvernementaux concernés et toutes les parties représentant les catégories des commerçants et les professionnels en vue d’examiner les difficultés et de trouver les solutions adéquates.

LNT avec MAP