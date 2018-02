PARTAGER El Othmani veut -25% de victimes sur les routes en 5 ans

Le Plan national de sécurité routière, étalé sur cinq ans, vise à réduire de 25% le nombre de morts dans les accidents de la circulation à l’horizon 2021 et de 50% à l’horizon 2026, a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Outre ce plan, M. El Othmani a également évoqué la Stratégie nationale de sécurité routière et de lutte contre les accidents de la circulation, notant que des objectifs précis ont été fixés pour cette stratégie à l’horizon 2021 et d’autres pour 2026, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

L’aboutissement de ce plan et de cette stratégie, lesquels concernent toutes les parties, dont les professionnels et des parties non officielles, incombe à tous les acteurs et requiert la prise de conscience et l’éveil pour préserver la vie des citoyens et éviter les accidents qui ont des effets sociaux déplorables, a insisté le chef du gouvernement, appelant tous les responsables et l’ensemble des citoyens à assumer leur responsabilité et à faire preuve de coopération pour faire avancer ce chantier et réaliser les objectifs escomptés.

A cet égard, M. El Othmani s’est attardé sur l’accident tragique qui a fait plusieurs morts et blessés suite à la collision entre un véhicule de transport de personnel et un train de marchandises à un passage à niveau dans la ville de Tanger, rappelant que SM le Roi Mohammed VI a ordonné la création d’une commission conjointe pour mener une enquête administrative globale afin de déterminer toutes les circonstances de l’accident et prendre les mesures légales et administratives nécessaires contre quiconque aurait failli à sa mission.

Cette commission poursuit ses actions pour déterminer les responsabilités, a-t-il dit, relevant que cet accident interpelle à réfléchir sérieusement à la problématique de la sécurité sur les passages à niveau et à prendre les précautions et les mesures nécessaires afin de réduire le nombre de ces accidents et des personnes qui en sont victimes.

LNT avec Map